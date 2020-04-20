Rekabet Kurumu Nedir, Rekabet Kurulu Ne İş Yapar?

Firmalar için adeta hakem görevini üstlenen Rekabet Kurumu, belirlediği kurallar ile firmalara sınırlar ve kurallar koyuyor. Kurul tarafından belirlenen kurallara uymayan firmalar ise büyük yaptırımlarla karşılaşıyorlar.

Bugün sayamadığımız kadar çok marka ve sektör bulunuyor. Tüm bu sektörlerde ise birbirinden çok farklı rekabetler dönüyor. 1997 yılına kadar tüm sektörlerde rekabeti aslında patronlar belirliyordu. Ortada bir rekabet vardı ancak şirketler kendi aralarında yaptığı iş anlaşmaları ile komple bir sektörü yönlendirme gücünü ellerinde barındırıyordu. Bu da doğal olarak özellikle küçük şirketler veya rakip şirketler için haksız rekabet oluşturuyordu.

Teknoloji dünyasında daha çok Google ile ilgili alınan kararlar ile gündeme gelen Rekabet Kurumu, aslında Türkiye'deki pek çok sektör için tüketicinin faydasına olan konuların belirleyicisi. Rekabeti futbol maçına benzetecek olursak, iki şirket birbiriyle maç yaparken hakem görevini Rekabet Kurumu üstleniyor. Oyunun kurallarını belirliyor ve gerektiğinde faul çalıyor ve hatta kuralları ciddi bir şekilde bozan oyunculara kırmızı kart bile gösterebiliyor. Rekabet Kurumu piyasalar için bugün olmazsa olmaz bir faktör. Çünkü sadece şirketleri değil aynı zamanda tüketiciyi de ilgilendiriyor.

Rekabet Kurumu nedir?

1997 yılında yürürlüğe giren kanunla beraber, en basit haliyle şirketlerin belirli kurallar içerisinde rekabet etmesini sağlayan kurumdur. Firmalar arası haksız rekabeti önlemek ve tüketicinin ürünlere doğru fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı amaçlar.

Buna bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz dönemde Rekabet Kurumu Google şirketine çok ciddi bir ceza vermişti. Bunun sebebi ise Android telefonlarda Chrome’un yüklü olarak gelmesi. Piyasadaki diğer tarayıcıları doğrudan etkileyen ve haksız rekabet oluşturduğu öne sürülen bu durum nedeniyle ciddi bir para cezası kesilmişti. Bir başka örnek ise haberleşme şirketleri için verilebilir.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi şirketler aslında fiyatlarını direkt kendileri belirleyemiyorlar. Rekabet Kurumu tarafından izin verilen bir fiyat aralığı bulunuyor ve bu fiyatlar altına düşmek mümkün olmuyor. Burada rekabet faktörünü oluşturan şeyler ise, firmaların altyapı kalitesi ve büyüklüğü. Yani aslında hepimizin şikayet ettiği yüksek fiyatları şirketler sadece kendileri belirlemiyorlar.

Rekabet Kurumu ne iş yapar?

Rekabet Kurulu başkanlık, ana ve yardımcı hizmet birimleri ve dayanışma birimleri olarak 3 farklı birimden oluşuyor. Rekabet Kurulu üyeleri, rekabet ilkeleri ve kanunları hakkında karar verici görevini de üstleniyor. Temel olarak ekonomi, siyasi, kültürel ve diğer tüm şartları göz önünde bulundurarak rekabet ilkelerini ve kurallarını belirliyorlar. Türkiye’de hizmet veren tüm şirketler bu kurallara uymak zorundalar.

Bir firmanın tüm gücü elinde barındırmasını veya kendisinden daha küçük şirketleri kaba haliyle ezip geçmesini önlemek için Rekabet Kurumu gerçekten çok önemli bir görev üstleniyor. Futbol örneğindeki hakem gibi sürekli firmaları denetleyerek olası kanun veya rekabet kuralları dışı hareketlerde, firmalara yaptırımlar uyguluyorlar. Bu doğrudan tüketicileri de olumlu yönde etkileyen bir durum haline geliyor.

Rekabet Kurumu şikayet nasıl yapılır?

Tüketiciler yani bizler de, haksız fiyat politikası uyguladığını düşündüğümüz veya reklamlarında yanıltıcı bilgiler vererek bizi zor duruma düşüren firmaları şikayet edebiliyor. Bunlar şikayet edebileceğiniz birçok konudan sadece ikisi. Daha birçok konuda Rekabet Kurumu’na şikayet başvurusu yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey ise gerçekten bir rekabet ilkelerine aykırı durumun yaşanması.

Kurumun sitesinden verilen bilgilerde de özellikle reklamlarda yanıltıcı bilgi verildiği yönünde birçok başvurunun yapıldığı ve bu başvuruların kabul edilmediği bilgisi yer alıyor. Bu başvuruları yaparken yaşadığınız sorunu çok basit ve açıklayıcı bir şekilde yazmalısınız. Gerçek dışı veya abartılı ifadeler kullanmayın. Başvurunuzun değerlendirilmesi için buradaki konulardan biri hakkında yazmamanız gerekiyor.

Başvurular şu an e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayanlar posta yoluyla da yazılı bir şekilde başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan kişi kendi adına da başvuru yapabilir veya direkt olarak bir şirket olarak da başvuru yapılabiliyor. Elektronik posta, fax, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak kabul ediliyor ve şikayet olarak alınmıyor.

Rekabet Kurumu kararları nasıl öğrenilir?

Rekabet Kurulu her toplantısından sonra düzenli olarak alınan kararları da açıklıyor. Bu kararları en kolay şekilde Rekabet Kurumu Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Twitter kullanmayan takipçilerimiz Rekabet Kurumu Kararları sayfasından da alınan kararları öğrenebilirler. Buradaki kararlar genellikle şirketlerin farklı şirketleri satın alması yönünde oluyorlar.

Rekabet Kurumu duyurular için de yine Twitter adresini kullanıyor. Her seferinde sitesine girmenize gerek kalmadan hesaplarını takip ederek duyurular, kararlar ve kurum hakkında farklı bilgileri de takip edebilirsiniz. Örneğin Rekabet Kurumu Google hakkında karar aldığında yine sosyal medya hesaplarından alınan kararlar duyurulmuştu.

Rekabet Kurumu'na nasıl ulaşabilirsiniz, iletişim adresleri nedir?

Telefon: (312) 291 44 44 - 291 40 00 (Mesai Saatleri : 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 18:00)

Rekabet Kurumu Twitter

Rekabet Kurumu Facebook

Kurum hakkında duyuruları takip etmek ve son gelişmeleri öğrenmek için Facebook ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz. Bunun dışında direkt kendiniz sözlü olarak ulaşmak isterseniz yukarıdaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Yazılı olarak başvuru yapmak isterseniz yine yukarıda belirttiğimiz adrese posta gönderebilirsiniz. İnternetten şikayet başvurusu için e-Devlet’i kullanmanız gerekiyor.

Rekabet Kurumu, piyasalar, şirketler ve tüketiciler için şu an çok önemli bir pozisyonda. Özellikle bizim ürünlere doğru fiyatlarla ulaşmamız sağlayan, firmaların ise fahiş fiyatlar uygulamasını engelleyen bir kurum. Siz de bu rekabet ilkeleri ve kurallarını çiğneyen şirketleri e-Devlet üzerinden şikayet edebilirsiniz.