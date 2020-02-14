Rekabet Kurumu, Google’a Rekor Bir Ceza Kesti

Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hâkim durumunu kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı için Google'a rekor bir ceza kesti. ABD'li şirketin önümüzdeki 60 gün boyunca verilen bu kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Rekabet Kurumu, bir süredir devam eden Google soruşturmasında son kararı verdi. Bugün yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu, internet üzerinden yapılacak alışverişlerde piyasadaki hâkimiyetini kullanarak diğer firmaların 'faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazardaki rekabeti bozmak' ile suçlanan arama devine rekor bir ceza verdi.

Genel arama pazarındaki hâkim durumunu kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmaktan dolayı Rekabet Kurumu; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğe (Google) 98 milyon 354 bin lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yol haritası:

Geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla savunma veren Google’ın, verilen bu cezayı 60 gün içerisinde temyize götürme hakkı bulunuyor. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Google’ın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına ve dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildiği söylendi.

İdari para cezasının yanı sıra Rekabet Kurumu, ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a bir yol haritası da verdi. Buna göre Google’dan istenen şeyler şöyle:

Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları sağlamak

sağlamak Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırmak

ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırmak Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermek

makul şekilde gidermek Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermek

Bununla birlikte Rekabet Kurumu, Google’dan ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca periyodik olarak kuruma rapor sunmasını istedi.

Google’ın önümüzdeki 60 gün boyunca verilen kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Şimdilik şirket tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak ilerleyen günlerin oldukça hareketli geçebileceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.