1992 çıkıp büyük başarı elde eden platform oyunu Flashback’in remake’ine devam oyunu geliyor. Microids’in duyurusuna göre Flashback 2, 2022 yılında raflardaki yerini alacak, ancak oyunun neye benzeyeceğine dair verilmiş bir ipucu yok.

Retro oyun ‘remake’lerini seven oyuncuların ilgisini çekebilecek bir haber, Fransız geliştirici şirketi Microids’ten geldi. Şirket, Flashback 2’nin geliştirme sürecinde olduğunu duyurdu. Bir remake oyunun devamı niteliğinde olan Flashback 2’nin 2022 yılında çıkması planlanıyor.

Remake olarak çıkan ilk Flashback, 2013 yılında piyasaya sunulmuştu. 8 yıllık aranın ardından gelen açıklamayla platform macerasının ikinci bir oyunla devam edeceği öğrenildi ve oyunun sevenleri, hakkında gelecek haberleri beklemeye başladı bile.

Kendini iki kez unutturan seriden yeni oyun müjdesi

Orijinal Flashback, 1992 yılında Nintendo SNES, Sega Genesis ve PC için çıkarılmıştı. Bilim-kurgu temalı platform oyunu hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşsa da 21 yıl boyunca ikinci bir oyun gelmedi. 2013’te ise VectorCell, aynı adı taşıyan bir remake oyun geliştirdi ve oyun, Ubisoft tarafından dağıtıldı. İkinci kez sessizliğe gömülen oyundan bu zamana kadar gelen ilk haber ise, bir devam oyununun yapılacağı oldu.

2013 remake’i başarısız olmuştu

Kılık değiştiren uzaylıların dünyadaki varlığını keşfeden bir ajanı kontrol ettiğimiz ilk oyun, 1995’e kadar 750 bin kopya sattı. Bu sayı, o dönemin oyun sektörü için oldukça büyük bir başarıydı. Ancak 2013 yapımı remake bu başarının yanına bile yanaşamadı. PS3, Xbox 360 ve PC’ye çıkan Flashback, aldığı düşük puanlarla unutuldu. Microids, yeni oyunun neler vadettiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak çıkışın 2022 yılında gerçekleşeceğini belirtti. Flashback 2’nin orijinal oyuna layık olup olmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.