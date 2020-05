Doctor Who: The Edge Of Time'ın Devamı Konsollara Geliyor

Doctor Who: The Edge Of Time adlı sanal gerçeklik oyununun yapımcısı olan Maze Theory’den oyuna dair bir açıklama geldi. Firma, oyunun devamını sanal gerçeklik platformları dışındaki cihazlara getirecek.

Sanal gerçeklik oyunları, yeni cihazların ortaya çıkmasıyla birlikte popülaritelerini artırmış olsa da yapımcıları kendine çekmek için henüz yeterince popüler değil. Bu nedenle de sanal gerçeklik için özel üretilen serilerin zaman zaman başka platformlarda da desteklenmesine alışkınız.

Son olarak Maze Theory, sanal gerçeklik cihazları için geliştirdiği Doctor Who: The Edge Of Time oyunun devamını açıkladı. Devam oyununun, çıkış tarihinin 2021 olacağı ve bilgisayar ile konsollara çıkacağı belirtildi.

Doctor Who: The Edge Of Time, sanal gerçeklikten ayrılıyor:

Henüz ismi belli olmayan oyunun PC, PlayStation, Xbox ve Switch’e geleceği ifade edildi. Burada dikkat çeken noktaysa oyunun hangi konsollara çıkacağının net olarak belirtilmemesi oldu. Bilindiği üzere 2021 yılında PlayStation ve Xbox’ın yeni versiyonları piyasaya çıkmış olacak.

Öte yandan Doctor Who hayranları, oyunlar açısından şanslı bir dönemdeler. Simulacra’nın geliştiricisi olan Kaigan Games iş birliğiyle yapılan çalışma sonucunda bir de yeni mobil oyun yayınlanacak. Böylece üç oyun bir arada bir üçleme oluşturacak. Maze Theory’nin blog gönderisine göre üç oyun birbirine bağlanacak ve üçlemenin başlangıcı Doctor Who: The Edge Of Time olacak. Bu oyun, Kasım 2019’da çıkmıştı.

Maze Theory, farklı oyunlar da geliştiriyor:

Öte yandan firmanın elindeki tek marka Doctor Who değil; bir Peaky Blinders oyunu da yapım aşamasında. Maze Theory CEO’su Ian Hambleton, “Maze Theory bir sonraki seviyeye geçiyor” derken Doctor Who ve Peaky Blinders gibi oyunlara gelen geri bildirimlerin, oyuncuların farklı cihazlar arasında kurgulanmış ve iç içe geçmiş oyunlara açlık duyduğunu gösterdiğini belirtti.

Maze Theory, yaşanan sıkıntılı döneme rağmen oyun endüstrisinin ilerleyişine devam ettiğini söylüyor. İnsanların evlerine kapandıkları için oyunlara yönelmesi, Steam ve Epic Games gibi platformların ücretsiz oyunları ve rekor oyuncu sayıları da bu iddiayı destekliyor.