Rembrandt’ın Ünlü Tablosunun 45 Gigapiksellik Görüntüsü

Bilim insanları, Hollanda’da bir müzede bulunan ünlü ressam Rembrandt’ın Gece Devriyesi tablosunun 45 gigapiksellik bir görüntüsünü oluşturdular. Oluşturulan yüksek çözünürlüklü görsel sayesinde tablodaki fırça darbeleri dahi görülebiliyor.

Hollandalı ressam Rembrandt’ın en ünlü tablolarından Gece Devriyesi, Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam’daki Rijksmuseum’da sergileniyor. Rembrandt’ın 1642 yılında çizdiği tablo şimdi, özel bir çalışmanın başrolünde yer alıyor.

Rijksmuseum’daki bilim insanları, Gece Devriyesi’nin 45 gigapiksellik ultra yüksek çözünülüklü bir görüntüsünü oluşturmayı başardılar. Devasa çözünürlüğe sahip bu görüntüyü oluşturmak için tablonun Hasselblad fotoğraf makinesi ile çekilmiş 528 fotoğrafı birleştirildi.

Fotoğrafların birleştirilmesi çalışmasının ardından elde edilen devasa çözünürlüklü görsel, Gece Devriyesi’nin detaylarının detayları dahi görülebiliyor. Yüksek görüntü kalitesi sayesinde Rembrandt’ın Gece Devriyesi üzerindeki fırça darbeleri ve tablonun yıllar içinde yaşadığı yıpranma dahi bütün ayrıntılar ile görülebiliyor.

Rijksmuseum’daki bilim insanları, söz konusu çalışma için Gece Devriyesi’ni özellikle seçtiler. Rijksmuseum’da sergilenen Gece Devriyesi oldukça ünlü bir tablo olmanın yanında 3.63 metre x 4.37 metre ölçüleri ile böyle bir çalışma için uygun büyüklüğe sahip.

Gece Devriyesi’nin 100MP çözünürlüğüne sahip bir görüntüsü Google Sanat ve Kültür'de de sergileniyor. Ancak Rijksmuseum’da görevli bilim insanların oluşturdukları görüntü Google'ın sergilediği görselleden daha fazla detay sunuyor. Rijksmuseum’daki çalışmaya katılan bilim insanlarından Profesör Rob Erdman, oluşturdukları görüntüde Google’dan 25 kat daha fazla veri kullandıklarını açıkladı. Erdman, görüntüyü oluştururken renkler üzerinde özel olarak çalıştıklarını söyledi.

Rijksmuseum’da görevli bilim insanlarının oluşturduğu 45 gigapiksellik Gece Devriyesi görseline buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Oldukça etkileyici görünen görselin detaylarını incelemek için görüntüyü yaklaştırmanız yeterli olacaktır.