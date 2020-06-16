Broken Porcelain'in Çıkış Tarihi ve Fragmanı Yayınlandı

İlk olarak 2018 yılında başlayan korku oyunu serisi Remothered'ın yeni oyunu Remothered: Broken Porcelain nihayet konsollara ve PC'ye geliyor. Modus Games tarafından bugün oyunun çıkış tarihi ve resmi fragmanı yayınlandı.

Orijinal olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında duyurulan ve sevilen korku oyunu Remothered: Tormented Fathers'ın ikinci oyunu olan Remothered: Broken Porcelain, uzun süren sessizliğinin ardından bu yıl 25 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Oyunun yayıncı firmalarından olan Modus Games, bugün oyunun çıkış tarihini YouTube üzerinden yayınladığı fragmanla birlikte duyurdu.

Stormind Games ve Darril Arts'ın ortaklığında geliştirilen Remothered: Broken Porcelain, oyuncuları hikâyedeki gizem perdelerini aralamak için karanlık ve korku dolu bir yolculuğa çıkarmayı planlıyor. Jennifer isimli genç bir kadının hikâyesinin anlatıldığı Remothered: Broken Porcelain'de oyuncular, Ashmann Inn adlı bir otelde kapalı kalan Jennifer ile birlikte dünya dışı varlıklardan gelen işkencelere, ekipmansız ve hazırlıksız bir şekilde göğüs germeye çalışacak. Ayrıca oyunun geliştirici firmalarından olan Stormind Games'in yaptığı açıklamaya göre serinin ilk oyununu oynamamış olan oyuncular, bu oyundan başlasalar bile hikâye anlamında bir eksiklik çekmeyecekler.

Remothered: Broken Porcelain'in yeni fragmanı:

Remothered: Broken Porcelain'de atiklik ve loot gibi oynanışa etki eden özellikler epey bir ön planda olacak fakat hızlı olmak da oyuncuları her zaman kurtaramayabilecek. Bazı durumlarda oyuncular gizlenmek, kaçmak ve peşlerine düşen gizemli avcıları alt etmek için en uygun zamanı beklemek zorunda kalacak. Oyuncuların vereceği stratejik kararların bir hayli önemli olacağı Remothered: Broken Porcelain'de, serinin ilk oyununa nazaran daha kapsamlı bir hikâye anlatımı ve daha geniş bir karakter kadrosu da yer alacak.

Remothered: Broken Porcelain'in resmi Steam sayfasında oynanışa ve hikâyeye dair bazı ipuçları bulunuyor. Bu ipuçları, oyunun Steam sayfasında şu şekilde veriliyor: "Ashmann Hanı tehlikeli olduğu kadar kaynak bakımından da zengin. Korkunç geçmişin ağır sırlarını gizleyen sarsıcı konumların keşfinde size yardımcı olacak eşyalar için ortamı dikkatlice araştırın, Ashmann Hanı'nın gölgeleri arasında dolaşın ve becerikli bir kaçış için düşmanların dikkatini dağıtmak üzere elinizin altındaki her şeyi kullanın."

25 Ağustos tarihinde PS4, PC, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında satışa çıkacak Remothered: Broken Porcelain'in Steam sayfasına buradan ulaşabilir, oyunun detaylarını ve ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz. Remothered: Broken Porcelain'in çıkış fiyatı hakkındaysa henüz bir bilgi bulunmuyor.