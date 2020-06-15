Star Wars: Squadrons'un Çıkış Tarihi ve Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Xbox'ın sitesinde ortaya çıkan Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons, EA tarafından doğrulanmıştı. Yaşanan olayın ardından bugün Star Wars: Squadrons'un çıkış tarihi ve fragmanı resmi olarak yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Star Wars: Squadrons'un Xbox'ın sitesi üzerinde ortaya çıkışından sonra oyunla ilgili detayların açıklanması bekleniyordu. Bugün, Electronic Arts tarafından Star Wars: Squadrons'un 2 dakikalık fragmanı ve çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons, Motive Studios tarafından EA için geliştirildi.

Oyunun hikâyesi ve oynanışı hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Star Wars: Squadrons, Return of the Jedi filminden, 2015 yılında yayınlanan The Force Awakens filmine kadar arada geçen olayları konu edinecek. Bir 'Direniş' pilotu olarak oynayacağımız Star Wars: Squadrons'ta birincil şahıs şeklinde Star Wars serisinin ikon olmuş Asi Güçleri'ne ait olan X-Wing uzay gemilerini kullanıyor olacağız. Tek oyunculu bir hikâyeye ve çok oyunculu bölümlere sahip olacak olan Star Wars: Squadrons, çapraz platform desteğine ve PC ile PlayStation 4 platformlarında da VR desteğine sahip olacak.

Star Wars: Squadrons'un fragmanı:

Electronic Arts, 18 Haziran günü düzenlenecek olan EA Play 2020'de Star Wars: Squadrons'un bir oynanış videosunu da yayınlayacaklarını bugün yayınladıkları fragmanla beraber duyurdu. Ayrıca Electronic Arts bugün yaptığı açıklamada oyunun hikâyesiyle ilgili şu açıklamaları paylaştı:

"Star Wars: Squadrons'un tek oyunculu hikâyesiyle Galaktik İç Savaş'ın sonlandığı günlerde bir Star Wars pilotu olmanın nasıl hissettirdiği deneyimle. Yeni Galaktik Cumhuriyet özgürlük için savaşırken Galaktik İmparatorluk ise düzen istiyor. "

Star Wars: Squadrons, 2 Ekim 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak ve 39,99 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Star Wars: Squadrons ile ilgili detaylı oynanış videosunu ve hikâye detaylarını bu hafta perşembe günü düzenlenecek olan EA Play 2020 etkinliğinde görebileceğiz.