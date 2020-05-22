Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda Renault hakkında açıklamalarda bulundu. Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ifade eden Le Maire, markanın tamamen kapanabileceğini ifade etti. Le Maire, acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini de söyledi.

Renault'nun bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri hâline gelmenin, Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü ifade etti. Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar avro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunun henüz onaylanmadığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, COVID-19 nedeniyle nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre %76,3 azalmıştı.

Fabrikalar hâlâ kapalı:

Koronavirüs salgını, birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiliyor. Markaların Türkiye üretim ayağı da sekteye uğramış durumda. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara vermişti.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada şirketin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ettiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz.”

Global tedarik zincirindeki aksamalara işaret eden şirket, “Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz" bilgisini paylaşmıştı. Üretimin tekrar ne zaman başlayacağıysa henüz bilinmiyor.