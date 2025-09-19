Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Xiaomi, Sattığı Tüm SU7'lerin Üçte Birini Geri Çağırdı: İşte Nedeni!

Xiaomi, popüler otomobili SU7 için geri çağırma programı başlattı. Satılan tüm SU7'lerin üçte birini etkileyen sorun, ADAS teknolojileriyle ilgili. Xiaomi, bir yazılım güncellemesi ile ADAS özelliklerini daha iyi hâle getirecek.

Xiaomi, Sattığı Tüm SU7'lerin Üçte Birini Geri Çağırdı: İşte Nedeni!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomobil sektörüne etkileyici bir şekilde giren Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok önemli bir açıklama geldi. Şirket, 116.887 adet SU7 modeli için bir geri çağırma programı başlattı. Yani bugüne dek teslim edilmiş olan tüm SU7'lerin üçte birinde sorun var. Peki bu sorun ne? Gelin detaylara bakalım.

Xaiomi tarafından yapılan açıklamaya göre SU7'deki sorun, ADAS teknolojileriyle ilgili. Yapılan incelemelere göre bu otomobildeki sürüş destek teknolojileri, bazı senaryolarda olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bu da bu teknolojilere güvenen sürücüler için kaza olasılığını artırıyor. Bu arada; bu geri çağırma programının bir kez meydana gelen ve can kaybının da olduğu bir kaza sonrası başlatıldığını belirtelim.

Otomobillerin yazılımı güncellenecek

Başlıksız-1

Yapılan resmî açıklamada SU7'ler için yazılım güncellemesi yapılacağı ve ADAS teknolojilerinin daha iyi bir hâle getirileceği belirtildi. Bu işlem için 116.887 adet SU7'nin servise gitmesine gerek olmayacak. Xiaomi, uzaktan güncelleme yöntemi ile sorunu çözmüş olacak.

Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırdı Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırdı

Geri çağırma programı sadece SU7 için başlatılmış olsa da Xiaomi, YU7 isimli SUV modeli için de çalışmalar yapacak. Öyle ki en güncel ADAS yazılımlarını içeren HyperOS 1.10.0 yazılımı, SU7'lere paralel olarak YU7'lere de gönderilecek. Şirket bu hamle ile YU7'deki olası sorunları da çözmüş olacak.

Araba Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim