Xiaomi, Sattığı Tüm SU7'lerin Üçte Birini Geri Çağırdı: İşte Nedeni!

Xiaomi, popüler otomobili SU7 için geri çağırma programı başlattı. Satılan tüm SU7'lerin üçte birini etkileyen sorun, ADAS teknolojileriyle ilgili. Xiaomi, bir yazılım güncellemesi ile ADAS özelliklerini daha iyi hâle getirecek.

Otomobil sektörüne etkileyici bir şekilde giren Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok önemli bir açıklama geldi. Şirket, 116.887 adet SU7 modeli için bir geri çağırma programı başlattı. Yani bugüne dek teslim edilmiş olan tüm SU7'lerin üçte birinde sorun var. Peki bu sorun ne? Gelin detaylara bakalım.

Xaiomi tarafından yapılan açıklamaya göre SU7'deki sorun, ADAS teknolojileriyle ilgili. Yapılan incelemelere göre bu otomobildeki sürüş destek teknolojileri, bazı senaryolarda olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bu da bu teknolojilere güvenen sürücüler için kaza olasılığını artırıyor. Bu arada; bu geri çağırma programının bir kez meydana gelen ve can kaybının da olduğu bir kaza sonrası başlatıldığını belirtelim.

Otomobillerin yazılımı güncellenecek

Yapılan resmî açıklamada SU7'ler için yazılım güncellemesi yapılacağı ve ADAS teknolojilerinin daha iyi bir hâle getirileceği belirtildi. Bu işlem için 116.887 adet SU7'nin servise gitmesine gerek olmayacak. Xiaomi, uzaktan güncelleme yöntemi ile sorunu çözmüş olacak.

Geri çağırma programı sadece SU7 için başlatılmış olsa da Xiaomi, YU7 isimli SUV modeli için de çalışmalar yapacak. Öyle ki en güncel ADAS yazılımlarını içeren HyperOS 1.10.0 yazılımı, SU7'lere paralel olarak YU7'lere de gönderilecek. Şirket bu hamle ile YU7'deki olası sorunları da çözmüş olacak.