Renault, Küçücük Bataryası Olan Elektrikli Aracıyla 1.008 Kilometre Yol Aldı: Peki Nasıl?

Renault, bu yılın başında tanıttığı elektrikli aracı Filante Record 2025 ile ilginç bir işe imza attı. Şirket, oldukça küçük bir batarya kullandığı bu araçta 1.008 kilometre menzil sağlamayı başardı. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte detaylar...

2025'in başında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Fransız otomobil devi Renault'un "Filante Record 2025" isimli konsept aracından bahsetmiştik. Batmobile benzeri tasarımıyla dikkat çeken aracın üretim amacı, Renault adına yeni rekorlar kırmaktı.

Şimdiyse Renault'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şirket, Filante Record 2025'i zorlu bir teste soktuğunu ve bu testin başarıyla tamamlandığını açıkladı. "10-100-1000" olarak isimlendirilen bu test ile Renault, Filante'nin bir konseptin çok ötesinde olduğunu ispatlamış oldu.

Tek şarj ile 1.000 kilometre yol kat edildi!

Renault, söz konusu test kapsamında Fas'ta bulunan UTAC isimli popüler test pistine gitti. Filante Record 2025'in marşına basan ekip, 10 saat boyunca 100 km/s hızın üzerinde yol aldı. Filante Record 2025, bu zorlu testin sonucunda 1.008 km yol almayı başardı. İşin ilginç tarafı, Renault bu test için özel bir batarya teknolojisi de kullanmamıştı. Renault Scenic E-Tech'te de bulunan 87 kWh kapasiteli batarya, doğru matematiksel hesaplamalarla ne kadar verimli olabileceğini gözler önüne sermiş oldu.

Tabii şunu hemen açıklığa kavuşturalım: Sıradan bir Renault Scenic E-Tech kullanıcısı, tam dolu batarya ile hiçbir zaman 1.008 kilometre gibi bir menzil değeri göremeyecek. Çünkü Filante Record 2025, ileri matematiksel hesaplamalar ile mükemmel bir aerodinamik sisteme sahip.

