Renault, Batmobile'a benzeyen bir elektrikli otomobil konsepti duyurdu. "Filante Record 2025" olarak isimlendirilen araç, oldukça ilginç bir yapıya sahip. Renault, bu özel aracı rekor kırmak için geliştiriyor.

Fransız otomobil devi Renault, oldukça ilginç bir konsept otomobil tanıttı. Özellikle de bilim kurgu hayranları için özel bir yere sahip olan Batmobile'a benzeyen otomobil, "Filante Record 2025" olarak isimlendiriliyor ve rekor kırmak üzerine tasarlandı. Peki Renault Filante Record 2025, tam olarak neler sunuyor?

5,12 metre uzunluk değerine sahip olan Filante Record 2025'in dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, sadece 1 ton ağırlığında olması. Üstelik bu ağırlığın 600 kilogramlık bölümü, 87 kWh kapasiteli batarya kaynaklı. Uzunluk değerine rağmen 1,71 metre genişlik ve 1,19 metre yükseliğinde olan araç, aerodinamik hesapları maksimum seviyeye çıkarmak için bir kişilik olarak tasarlandı.

Karşınızda Renault Filante Record 2025

Haberimizin başında Renault Filante Record 2025'in Batmobile'a benzediğini söyledik ancak olay bundan ibaret değil. Renault, aracın farlarında 1920'li yıllarda ürettiği 40 CV des Records modelinden esinlendi. Tekerlekler ise 1934 model Nervasport des Records modelinden alındı. Kavisler ise Renault'un 1956 model Etoile Filante modeline selam veriyor. Bir dipnot; burada bahsettiğimiz tüm araçlar, tıpkı Filante Record 2025 gibi rekor kırmak amacıyla tasarlanmışlardı.

Renault, henüz geliştirme aşamasında olduğu Filante Record 2025'in motoruna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak araç tamamlandığında çeşitli testler için pistlere çıkacak. Ultra verimli elektrik motoruyla donatılması beklenen otomobilin güç tüketimi ve menzil konusunda rekor kırması bekleniyor.

Renault Filante Record 2025 ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Fransız firma testleri gerçekleştirdiği zaman bununla ilgili detayları da sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım Renault, amacına ulaşabilecek mi...