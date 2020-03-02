Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni elektrikli araç konsepti Morphoz’u tanıttı. Hem şehir içi sürüş hem de uzun yolculuklar için özel olarak ayarlanabilen SUV türündeki araç, seyahat modu için takılan ek bir batarya sayesinde gövde uzunluğunu 20 cm daha artırabiliyor.

Son yıllarda batarya teknolojisi alanında kaydedilen ilerlemelere rağmen hala pek çok marka, elektrikli araçlarında benzinli araçlar kadar uzun menzil sunamıyorlar. Elektrikli otomobil ekosisteminin iddialı markalarından Renault, yeni konsept aracı Morphoz ile bu konuya farklı bir perspektif kazandırıyor.

Fransız markanın yüzde 100 elektrikli otomobil konsepti Morphoz, şehir içi kullanım modu için 40 kWh gücünde bir batarya sunuyor. Nispeten uzun mesafeli yolculuklar için 50 kWh'lık ek bir pil genişletme paketine sahip olan araç, bu sayede seyahat modunda tam 700 kilometre sürüş menzili vadediyor.

Renault, aracın seyahat modundayken, gövdeye ekstra bataryayı yerleştirmek ve kabini uzun bir yolculuk için daha rahat hale getirmek için 20 cm uzadığını söylüyor. Fransız marka, bu işlem için gelecekte özel pil değiştirme merkezleri de inşa etmeyi düşünüyor. Tamamen otonom teknolojiye sahip olacağı öngörülen bu merkezler, bataryaların herhangi bir insan müdahalesi olmadan hızlı bir şekilde değiştirebilecek.

Şehir modunda yaklaşık 4.4 metre uzunluğunda olan Morphoz, ekstra batarya kapasitesi ile 4,6 metreye kadar uzuyor. Böylece araç, sürüş menzilini artırmasının yanı sıra, hem bagaj hem de yolcular için daha fazla bacak mesafesi sunmuş oluyor.

Renault, yeni elektrikli otomobil konsepti Morphoz’u İsviçre’nin başkentinde düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı 2020’de sergileyecekti ancak etkinlik, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Renault, Nissan ve Mitsubishi arasında paylaşılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilen araç, muhtemelen bir konsept araç olarak kalacak ancak yine de hem fütüristik tasarımı hem de batarya konusunda sunduğu inovatif çözüm ile otomotiv sektörünün geleceği için ortaya etkileyici bir resim koyuyor.

Renault Morphoz konsepti için hazırlanan tanıtım videosu