Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkede yakıt cimrisi otomobillerini piyasaya süren Renault, 2020 Megane ailesini tanıttı. 2020 yılına iddialı bir şekilde girmeyi planlayan Renault, makyajlı Megane ailesi için bir de hibrit model duyurdu.

Fransız bir otomobil üreticisi Renault, birçok ülkede özellikle Clio ve Megane modelleriyle biliniyor. Ülkemizdeki benzin ve mazot fiyatları dikkate alındığında yakıt cimrisi otomobilleriyle fazlasıyla ilgi çeken Renault, ülkemizin dört bir yanında yollarda görülebiliyor. Hem yakıt konusunda hem de performans konusunda kullanıcılarını üzmeyen Renault modelleri, son zamanlarda yenilenerek tasarım anlamında da oldukça iddialı hâle geldiler.

Renault, bir süredir teste tabi tuttuğu makyajlı Megane prototiplerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı ve makyajlı 2020 Renault Megane modeli sonunda ortaya çıktı. Ön tarafındaki PureVision LED farlarında ve tamponunda hafif yeniliklerle gelen 2020 Megane, yeni jant seçenekleri ve güncellenmiş LED stop lambalarıyla sahiplerini bekleyecek. Bunun yanı sıra Renault; Clio 5 modelinde olduğu gibi, spor görsel paketin adında GT Line yerine R.S. Line ismini tercih etmiş.

Otomobilin iç tasarımı baştan aşağıya değişti:

Makyajlı Renault Megane’ın değişiminin büyük bir kısmı kabininde yaşanmış. Yeni Megane, daha modern ve şık bir iç tasarıma sahip. 9,3 inçlik EASY Link multimedya sistemini içerisinde barındıran C segmenti hatchback’in dijital gösterge paneli de yenilenmiş. 10,2 inçlik panel artık daha kullanışlı ve daha kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip.

Renault, yeni Megane modeline konfor ve güvenliği artırmak amacıyla Otoyol ve Trafik Asistanı adındaki Seviye 2 otonom sürüş özelliğini de ekledi. Bunun yanı sıra 1,6 litrelik atmosferik benzinli motorla gelen Megane, artık şanzımana bağlı iki elektrik motorundan oluşan E-Tech plug-in hibrit sistemine de sahip. 400 V batarya, 135 km/s hıza kadar %100 elektrikli bir sürüş sağlıyor ve raporlara göre araç, 50 ile 65 km arasında sıfır emisyonla hareket edebiliyor.

160 beygir gücüne sahip E-Tech motor, şimdilik Türkiye’de bulunmayan Megane Estate modeliyle piyasaya sürülecek ve ileri aşamalarda hatchback modellerinde de seçenekler arasına girecek. Önceki Megane modellerinde var olan 1.3 TCe motor, yeni Megane’da 115, 140 ve 160 beygir seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

En güçlü modelde yalnızca 7 ileri EDC, 140 beygirlik modelde hem EDC7 hem 6 ileri manuel şanzıman kullanılacak. 115 beygirlik 1.3 TCe motora sahip modelde yalnızca 6 ileri manuel şanzıman kullanan Renault, 1.6 atmosferik motorun yerini alacak 100 beygirlik modelde de yalnızca 6 ileri manuel seçeneğini kullanıcılara sunuyor.

Otomobilin dizel kanadında ise Clio 5’te de kullanılan 1.5 Blue dCi motora yer verilmiş. Clio 5’te 85 beygirden başlayan güç seçenekleri, Megane modelinde 95 beygirden yukarı doğru gidiyor. Daha fazla güç isteyen müşterilere ise 115 beygirlik bir versiyon sunuluyor.

Ailenin sportif üyeleri Megane R.S. ve R.S. Trophy de Megane’ın yeni makyajından nasibini almış gibi görünüyor. Adeta estetik bir operasyon geçiren Megane R.S., 300 beygir güç sunuyor. Yeni Renault Megane’ın bu senenin yaz aylarında Avrupa’da satışa sunulacağı düşünülüyor.