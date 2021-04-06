Renault Trucks, 2021 Model T ve T High'ı ETS 2'de Tanıtacak

Renault'un kamyon birimi olan Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 üzerinden bir etkinlik gerçekleştirecek. Saat 19:00'da başlayacak etkinlik kapsamında 2021 model T ve T High modellerinin lansmanını gerçekleştirecek şirket, oyuncular için de bir tasarım yarışması düzenleyecek.

Dünyanın en popüler yük taşımacılığı simülasyonu oyunlarından bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2 (ETS 2), bu akşam oyunseverlerin ilgisini çekecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Oyunda lisanslı TIR modellerinin bazıları bulunan Renault, saat 19:00'da başlatacağı bir etkinlikle en yeni TIR modellerini Euro Truck Simulator 2 üzerinden tanıtacak.

Bugüne kadar benzerini pek de görmediğimiz bir etkinlik gerçekleştirecek olan Renault Trucks, 2021 model T ve T High modellerini doğrudan Euro Truck Simulator 2'de tanıtacak. Etkinlik kapsamında bir canlı yayın yapacak şirket, dileyen oyuncuların da akşam saatleri itibarıyla 2021 model Renault TIR'ları deneyebileceklerini söylüyor.

Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 üzerinden gerçekleştireceği etkinlik için bir de sosyal medya başlık çalışması yapacak. Yapılan açıklamalara göre oyuna girip 2021 model TIR'ları deneyen oyuncular, "#renaulttrucksevolution" etiketini kullanarak yapacakları paylaşımlarla yeni TIR'larla ilgili düşüncelerini paylaşabilecekler.

Bu arada, etkinlik yalnızca yeni TIR modellerinin tanıtımıyla ilgili değil. Oyuncular özelinde bir tasarım yarışması da başlatan Renault Trucks, Renault T ve T High modellerine yapılacak en iyi tasarımı seçerek, bu tasarımı gerçek bir TIR üzerine uygulayacak.

Eğer saat 19:00'da başlayacak etkinliği Twitch üzerinden izlemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.