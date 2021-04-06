  • Anasayfa
  • Oyun
  • Renault Trucks, 2021 Model T ve T High'ı ETS 2'de Tanıtacak

Renault Trucks, 2021 Model Yeni TIR'larını Euro Truck Simulator 2'de Tanıtacak

1 dk okuma süresi
13
6
2
0
0
Renault'un kamyon birimi olan Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 üzerinden bir etkinlik gerçekleştirecek. Saat 19:00'da başlayacak etkinlik kapsamında 2021 model T ve T High modellerinin lansmanını gerçekleştirecek şirket, oyuncular için de bir tasarım yarışması düzenleyecek.

Dünyanın en popüler yük taşımacılığı simülasyonu oyunlarından bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2 (ETS 2), bu akşam oyunseverlerin ilgisini çekecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Oyunda lisanslı TIR modellerinin bazıları bulunan Renault, saat 19:00'da başlatacağı bir etkinlikle en yeni TIR modellerini Euro Truck Simulator 2 üzerinden tanıtacak.

Bugüne kadar benzerini pek de görmediğimiz bir etkinlik gerçekleştirecek olan Renault Trucks, 2021 model T ve T High modellerini doğrudan Euro Truck Simulator 2'de tanıtacak. Etkinlik kapsamında bir canlı yayın yapacak şirket, dileyen oyuncuların da akşam saatleri itibarıyla 2021 model Renault TIR'ları deneyebileceklerini söylüyor.

Euro Truck Simulator 2 Renault

Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 üzerinden gerçekleştireceği etkinlik için bir de sosyal medya başlık çalışması yapacak. Yapılan açıklamalara göre oyuna girip 2021 model TIR'ları deneyen oyuncular, "#renaulttrucksevolution" etiketini kullanarak yapacakları paylaşımlarla yeni TIR'larla ilgili düşüncelerini paylaşabilecekler.
İLGİLİ HABER

Euro Truck Simulator 3 Neden Çıkmıyor?

Bu arada, etkinlik yalnızca yeni TIR modellerinin tanıtımıyla ilgili değil. Oyuncular özelinde bir tasarım yarışması da başlatan Renault Trucks, Renault T ve T High modellerine yapılacak en iyi tasarımı seçerek, bu tasarımı gerçek bir TIR üzerine uygulayacak.

Eğer saat 19:00'da başlayacak etkinliği Twitch üzerinden izlemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
13
6
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
6
2
0
0
En Güncel Haberler