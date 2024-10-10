Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı Twingo E-Tech'in tasarımını paylaştı. Henüz prototip aşamada olan otomobil, uygun fiyatı ve şık tasarımı ile tüketicilerin favorilerinden olacak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Renault, önümüzdeki günlerde başlayacak Paris Otomobil Fuarı için kolları sıvamış durumda. Bu bağlamda; etkinlikler kapsamında tanıtılacak modellerden bir tanesi de "Twingo E-Tech" olacak. Şirket, lansmana günler kala bu otomobilin basın görsellerini paylaştı.

Twingo'yu bilirsiniz; markanın sevilen, küçük şehir otomobilidir. Ancak çok uzun zamandır üretimi yok. İşte bu otomobil, çok yakında yepyeni bir elektrikli versiyonla karşımıza çıkacak. Paylaşılan görsellere baktığımızda Renault Twingo E-Tech'in orijinal modele sıkı sıkıya bağlı kalacağını görüyoruz.

Karşınızda Renault Twingo E-Tech

2026 yılında yollara inmesi beklenen Twingo E-Tech, ilk kez 1992 yılında tanıştığımız otomobilin modern bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bu bağlamda; elektrikli otomobilde şerit LED farlar göreceğiz. Ayrıca Twingo'nun yuvarlak hatları da yeni modelde korunacak. Ve elbette Renault'un yenilenen logosu, bizleri bekliyor olacak.

Otomobilin arka kısmına baktığımız zaman yine LED aydınlatmalar göreceğiz. Genel olarak minimalist bir tasarıma sahip olacak otomobil, şehir içi kullanım için otomobil arayanların favorileri arasına girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre yaklaşmakta olan otomobil, Renault 5 E-Tech Electric ile aynı platform üzerine inşa edilecek ve parçaların yüzde 70'i aynı olacak. Renault'un Slovenya'da bulunan fabrikasında üretilecek otomobil, yılda 150.000 civarı üretim kapasitesiyle sunulacak.

Renault Twingo E-Tech'in fiyatının 20 bin euro'dan bile ucuz olması bekleniyor. Bu da uygun fiyatlı bu otomobili tercih nedeni hâline getirecek. Ancak elektrikli Twingo'nun hangi pazarlara sunulacağı gibi hususlar, henüz belirsizliğini koruyor.