MINI, 3 kapılı Cooper'ın cabrio versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Cooper Convertible'ı tanıttı. Peki bu otomobil neler sunuyor ve kaç para?

Alman otomobil devi BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren MINI, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobilini tanıttı. MINI Cooper Convertible olarak isimlendirilen otomobil, adından da anlaşılabileceği üzere üstü açık bir yapıya sahip. Bu otomobil için en iyi tanımlama, 3 kapılı Cooper'ın cabrio versiyonu şeklinde yapılabilir.

MINI Cooper Convertible, oldukça alıştığımız bir tasarım diline sahip. MINI'nin LED destekli yeni nesil farlarına ev sahipliği yapan otomobil, iri bir ızgara ve bu ızgaranın etrafını saran bir çerçeve ile geliyor. Arka kısımda da MINI logosu altına yerleştirilmiş Cooper ibaresini görüyoruz.

Karşınızda MINI Cooper Convertible

MINI Cooper Convertible, iç tasarımda da şaşırtıcı değil. Bu bağlamda; orta konsolda bulunan dairesel yapıdaki ekran hem araçla ilgili bilgiler hem de multimedya için kullanılıyor. Zaten oldukça dar olan iç alanda arka koltuklar, içecek koyma bölümü ile birbirinden ayrılmış durumda.

MINI tarafından yapılan açıklamaya göre otomobilin tavanının açılması 18 saniye, kapatılması ise 15 saniye sürecek. Açılan tavan, bagaj içerisinde toplanacak. Tavan kapalı olduğu zaman, bir İngiltere bayrağı görünecek.

3 farklı motor seçeneğine sahip olacak MINI Cooper Convertable'ın baz modeli, 2.0 litrelik turboşarjlı motora sahip olacak. Bu motor, 161 beygir gücü ve 250 Nm tork değerine sahip olacak. "S" versiyonda ise yine 2.0 litrelik turboşarjlı motor bulunacak ancak bu motor, 201 beygir gücü ve 300 Nm tork değeri sunacak. Üçüncü motor seçeneği ise elektrikli olacak ancak bu motorun detayları henüz açıklanmadı.

34.945 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek MINI Cooper Convertible, Ocak 2025 itibarıyla piyasaya sürülecek. Otomobilin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.