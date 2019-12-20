Bilim İnsanları Renk Değiştirebilen Çikolata Üretti

Bir grup bilim insanı, yapay boya kullanmadan çeşitli renklerde parlayabilen çikolatalar üretmeyi başardı. Zürih Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, çikolataların yüzeyini gökkuşağı gibi renk değiştirebilen hâle getirdiler.

Çikolata, çoğu insan tarafından sevilen ve yüksek kalorisi ile insanlara hem enerji hem de mutluluk verdiği söylenen tatlı yiyecektir. Yaygın olarak beyaz, sütlü ve bitter olmak üzere üç çeşidi bulunan çikolatalar, üretildiği firmalara göre hem tat hem de tasarım olarak çeşitli değişikliklere uğrayabiliyor. Çikolataların renkleri ise ya doğal rengi olan kahverengi oluyordu ya da yapay boyalar kullanılarak bu renkler değiştirilebiliyordu.

Renkler çeşitli şekilde değiştirilebiliyor olsa da çikolatalar her seferinde sabit bir renge sahipti. Bir grup bilim insanı ise bu durumu bir adım daha ileri taşımak için çalışmalara başladı. Zürih Üniversitesi'nde görev yapan gıda bilimcisi Patrick Rühs, malzeme bilimcisi Etienne Jeoffroy ve fizikçi Henning Galinski, geleneksel yollardan sıyrılarak çikolataları daha renkli hâle getirmek için bir araya geldi ve bunun için bir yol buldu.

Hiçbir şekilde yapay boya kullanılmadı:

Geleneksel yöntemlerin dışına çıkmak isteyen araştırmacılar, bu projelerinde herhangi bir şekilde yapay boya kullanmadılar ve daha farklı bir çözüm ürettiler. Çikolatayı komple bir kaplama ile çevrelemeyen araştırmacılar, çikolatanın alt yüzeyinde renkli bir parlamaya sebep olacak bir baskı yöntemi ile çikolatanın alt yüzeyini parlak bir hâle getirmeyi başardılar. Bunun üzerine bir miktar daha iyileştirme yapan bilim insanları, bu yüzeyi daha renkli ve daha parlak hâle getirerek farklı açılardan bakıldığında rengi değişen çikolatalar ürettiler.

İsviçre’de bulunan FHNW Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’ndeki uzmanlar, bir seferde birden fazla çikolata baskısını mümkün kılan bir kalıp geliştirdiler ve bu sayede değişken renklere sahip çikolataların yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini belirttiler. Raporlara göre bilim insanları, büyük çikolata üreticileriyle görüşüyor ve bu çikolataları piyasaya sürmek için çabalıyor. Üniversite, yaptığı basın açıklamasında “Proje, farklı bilim dalındaki insanlar bir arada çalıştığı için başarılı olabildi. Yeni fikirler, projenin kritik anlarda durmasını önledi” ifadelerini kullandı.