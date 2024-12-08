Sonbahar yerini kışa bıraktıkça ve havalar soğudukça, kuzey iklimlerindeki bazı hayvanların kürkleri renk değiştirir. Bu hayvanlar tüy renklerini, kutup ayıları veya kar baykuşları gibi tüm yıl beyaz olan hayvanların aksine mevsimlere göre değiştirirler.

Kışın tüyleri bembeyaz olan hayvanlar, yaz geldiğinde de esas renklerine geri dönerler. Oldukça ilginç bir yetenek ve adaptasyon öyle değil mi?

Peki bu hayvanlar hangileri?

1. Tavşanlar

Arktik tavşanı, dağ tavşanı ve kar ayakkabılı tavşanlar, kışın kahverengi veya griden beyaz renge döner. Bu renk değişiminin, gün içinde alınan ışık miktarı ile bağlantılı olduğu düşünülür.

Günler kısaldıkça ve kış geldikçe retinadaki reseptörler, bu bilgileri tavşanın beynine ileterek kahverengi saçların beyazla değiştirilmesini uyarır.

2. Gelincikler

Bayağı gelincik, uzun kuyruklu gelincik ve en küçük gelincik, kış geldiğinde sıcak yaz kahverengilerini buzlu beyazlarla değiştirir. Daha güney iklimlerinde yaşayan aynı türe ait gelincikler ise renk değiştirmezler.

Fakat daha kuzeydeki akrabaları renk değiştirmeye oldukça meyillidir. Geçiş bölgelerinde ise bazı gelincikler, kısmen renk değiştirir ve bunun sonucunda beyaz ve kahverengi benekli kürkleri oluşur.

3. Peary Ren Geyiği

Grönland ve Kanada’nın yüksek arktik bölgesine özgü bir karibu alt türü olan Peary ren geyikleri, kışın gelmesiyle gümüş yazlık kürklerini beyazlarıyla değiştirirler.

Diğer alt türler, yıl boyunca kahverengi ve gri kalır fakat kışlık kürklerinin uzamasıyla gölgeler hafifçe açılabilir.

4. Yakalı lemmingler

Lemmingler, daha sıcak aylarda kahverengi ya da griden, kar yağdığında beyaza döner. Bu canlılar tuhaf bir şekilde zamanlarının çoğunu, karın altında kazarak geçirirler. Bu da kamuflajı gereksiz kılar.

Hatta yuvalar oluşturmak ve beslendikleri bölgelere ulaşmak için kar yığınlarını kazmak amacıyla özel kış pençelerini ortaya çıkarırlar.

5. Keklikler

Beyaz kuyruklu keklik, söğüt keklik ve kaya keklikleri, tarak şekilli kahverengi tüylerini beyazlarıyla değiştirirler. Beyaz kuyruklu olanlar tamamen beyaza dönerken, söğüt ve kaya kekliklerinin kuyruklarında siyah tüyler kalabilir.

Onların kış tüylerinde oluşan hava kabarcıkları, ışığı dağıtır ve diğer beyaz kuşlardan daha parlak beyaz görünmelerini sağlar.

6. Kutup tilkileri

Bu hayvanlar yaz aylarında çoğunlukla kahverengimsi gri, kışın ise donuk beyazdır. Tuhaf bir şekilde Kanada ve Alaska’daki popülasyonlar, gri renklidir ve kışın hafifçe açılır.

Bunlardan bazıları ise alışılmadık renkli tüyleri için daha fazla para talep edebilen kürk avcıları tarafından Aleut Adaları’na getirilir.

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