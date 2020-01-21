Resident Evil 2 Remake İçin Çıplak Mod Geliştirildi

Oyunseverlerin büyük bir ilgi gösterdiği Resident Evil 2 Remake ve Monster Hunter World Iceborne için çıplak modlar geliştirildi. Resident Evil 2 Remake için geliştirilen mod, oyundaki erkek karakteri, Monster Hunter World Iceborne için geliştirilen çıplak mod ise kadın karakterleri çıplaklaştırıyor.

Oyunseverler, 2019 yılında pek çok oyunun hem duyurusuyla tanıştılar hem de pek çok yeni oyunla tanıştılar. Oyunseverlerin geçtiğimiz yıl tanıştığı oyunlardan ikisi ise Resident Evil 2 Remake ve Monster Hunter World Iceborne'du ve bu oyunlar, hem uzunca bir süre beklendi hem de oyunseverler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Şimdiyse iki oyun için iki farklı mod geliştirildi. Geliştirilen bu modlar, oyundaki bazı karakterleri tamamen çıplak hale getiriyor. Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde de benzer çalışmalar yapılmış ve oyunseverler, Monster Hunter World için çıplak modu deneyimleyebilmişlerdi. Şimdiyse hem Monster Hunter World Iceborne için hem de Resident Evil 2 Remake için çıplak modlar ortaya çıktı.

Yeni modlar tüm karakterleri değil, bazılarını çıplak hale getiriyor

Resident Evil 2 Remake, piyasaya sürüleli neredeyse bir yıl oldu. "Loxoss" isimli bir mod yapımcısı tarafından hazırlanan çıplak mod, sadece Leon Scott Kennedy'yi çıplaklaştırıyor. Resident Evil'in bir diğer efsane karakteri Claire Redfield, bu moddan etkilenmiyor. Loxoss, mod için uzun süredir çalıştığını ifade ediyor.

Monster Hunter World Iceborne, henüz çok yeni bir oyun. Ancak "friccirf" isimli bir mod yapımcısı, elini çabuk tutmuş ve bu oyun için çıplak mod geliştirmiş durumda. Monster Hunter World Iceborne'un çıplak modu, oyundaki kadın karakterleri çıplak bir hale getiriyor. friccirf, bu mod için özel efektler ve animasyonlar da geliştirdiğini ifade ediyor.