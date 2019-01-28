Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan CAPCOM efsanesi Resident Evil 2'nin yeniden yapım oyununun performans değerlerine göz atıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden resmen piyasaya çıkan ve bir günde %100 zamlanmasıyla Türkiye'deki oyuncuları çıldırtan Resident Evil 2: Remake, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen aldığı iyi eleştiri notlarıyla dikkat çekiyor.

Her ne kadar sistem katili bir oyun olmasa da Resident Evil 2: Remake'in tadını en yüksek çözünürlükte ve detaylarla oynayabilmek için güçlü bir donanıma ihtiyacınız var.

Öncelikle oyunu 4K çözünürlükte ve bütün ayarlar en üst seviyede olacak şekilde oynamak istiyorsanız, en azından RX 580 8 GB sviyesinde bir ekran kartına ihtiyacınız var. 1080p bana yeter de artar diyenlerdenseniz, GTX 1050 Ti bile işinizi fazlasıyla görecektir. Oyunun optimizasyonu ciddi anlamda çok başarılı.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 ya da fazlası

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ya da fazlası

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3GB)

Dilerseniz farklı donanımlarda, oyunu kaç FPS'de oynayabileceğinize tablo tablo göz atalım. Grafiklerde gri çubuklar ortalama FPS'yi, turuncu çubuklar %1'lik oyun süresinde, mavi çubuklar ise %0.1'lik sürede aldığınız en düşük FPS'yi gösteriyor.

1080p Çözünürlük Testi

1440p Çözünürlük Testi

4K Çözünürlük Testi

DX12 Performans Testi