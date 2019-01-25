Resident Evil 2: Remake, Bir Günde 190 TL Zamlanarak 399 TL Oldu

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Bugün itibarı ile oyuncuların beğenisine sunulan Resident Evil 2: Remake, bir anda fırlayan fiyatıyla da dudak uçuklattı.

Capcom tarafından yayınlanan 30 dakikalık demo ile deneyimlediğimiz ve oldukça keyifli bir oynanışa sahip olan Resident Evil 2: Remake'i ön sipariş ile satın almadıysanız yas tutmanın vaktidir. Daha dün 209 TL'den satılan oyun, birden bire 399 TL'ye çıktı.

Demoyu oynamış olsa da gelecek olan incelemeleri beklemek isteyen oyuncuları çıldırtacak bir karar veren Capcom, 209 TL'lik ön sipariş fiyatını bir anda fırlattı. Oyunun Deluxe Edition versiyonu ise artık 469 TL'den satılıyor.

Oyunculara, oyun çıktığında fiyatı artacak uyarısı yapılmadığı için şimdiden oyunu bekleyen bir sürü kişi mağdur olmuş durumda. Bakalım Capcom ve Steam cephesi bu fahiş ve uçuk fiyat konusunda geri adım atacak mı.

Siz de oyunun yeni fiyatını incelemek veya zamma rağmen satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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Kaynak : https://store.steampowered.com/news/
Etiketler: resident evil 2 remake
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