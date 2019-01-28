13 Yaşındaki Emine, 'Mavi Balina' Oyununa Kurban Gitmiş

Adana'da babasının av tüfeği ile intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın yaklaşık 1 yıldır Mavi Balina oyunu oynadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta, özellikle 2017 yılında tüm dünyada bir virüs gibi yayılan Mavi Balina 'oyunu' ile ilgili oldukça detaylı bir yazı kaleme almıştık. Dilerseniz habere devam etmeden o yazımıza da göz atabilirsiniz:

DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ın intiharından sonra oldukça başarılı bir öğrenci olduğu bilinen Emine Karadağ'ın, arkadaşlarıyla beraber kurduğu grupta Mavi Balina oyunundan talimatlar aldığı ortaya çıktı.

Emine'nin yazdığı yapılacaklar listesinden dikkat çekenler:

İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin.

Hep yalnız takılacaksın.

Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin.

Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye.

"Artık sana herkes hayalet diyecek!"

Acılı amca Mahmut Karadağ'ın açıklamaları:

“Babasının yatağına uzanmış av tüfeğine 1 mermi yerleştirmiş ve intihar etmiş. Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş.”

Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın, nice çocuklar hayatını kaybediyor. Çocuk akşam geliyor kendi telefonunu kullanamıyor annesinin telefonunu alıyor ders çalışacağım diyerek ama arkadaşlarıyla temas kurup oyun oynuyorlar. Kendilerine göre bir liste yapmışlar nasıl talimat alıyorlar onu bilmiyorum ama mutlaka bu oyunlardan sonra yapmışlar. Çok efendi sessiz bir kızdı dükkanın önünden geçerken bile kafasını sallar gülerek geçerdi. Yazık oldu yeğenime.”