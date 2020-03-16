Resident Evil 3 Remake'in Demosu Bu Hafta Yayınlanabilir

1999 yapımı klasik korku oyunu Resident Evil 3: Nemesis, yenilenerek geri dönmeye hazırlanıyor. Resident Evil 3 Remake'in yayınlanması planlanan demo sürümü sandığımızdan daha yakın olabilir.

Capcom'un yeni oyunu Resident Evil 3 Remake, 2020'nin en iddialı oyunlarından biri olacak. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre korku klasiğinin merakla beklenen geri dönüşünü ilk olarak demo sürümüyle birlikte deneyimleyebileceğiz.

Capcom daha önce, RE3 Remake'in demosunun oyun çıkmadan önce geleceğini doğrulamış ancak kesin bir tarih vermemişti. Korku oyunu sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Twitter kullanıcısı AestheticGamer, Resident Evil 3 demosunun 20 Mart Cuma günü geleceğini açıkladı.

Yeni Resident Evil 3'ün çıkış tarihinin yaklaştığı düşünüldüğünde demonun yakında yayınlanması olası görünüyor. Capcom geçtiğimiz yıl çıkan Resident Evil 2 Remake'te de aynı stratejiyi izledi ve lansmandan iki hafta önce bu oyunun demosunu yayınladı. Eğer geliştirici aynı yolu izlerse Resident Evil 3 Remake demosu da zaman sınırlı olarak oynanabilir.

Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan'da PC, PS4 ve Xbox One'a gelecek. Oyun ayrıca Resident Evil serisinin asimetrik çevrimiçi çok oyunculu oyunu olan Resident Evil Resistance'ı da içeriyor.