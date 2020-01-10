Resident Evil 3 Remake ile İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Capcom tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz senenin ocak ayında piyasaya sürülen Resident Evil 2’nin yeniden yapımı oldukça başarılı olmuştu. Şirket, bu başarı sonrası üçüncü oyunun yeniden yapımı için kolları sıvamıştı, nisan ayında çıkacak olan bu yeni oyunla ilgili de bazı detaylar belli oldu.

Resident Evil 2’nin yeniden yapımının büyük bir başarıya ulaşması ve hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından beğenilmesi, yeni bir Resident Evil yeniden yapımının gelmesi noktasında beklentilere yol açmıştı.

Resident Evil 3’ün yeniden yapımının geliştirilmesine oyunun duyurusundan çok daha önce başlanmıştı ve çıkmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. Nisan ayında hayranlarıyla buluşacak olan oyunla ilgili çıkış tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte yeni bilgiler gelmeye başladı. Oyunla ilgili son bilgiler ise Birleşik Krallık’taki PlayStation Magazine dergisindeki röportajda ortaya çıktı.

Resident Evil 3 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler:

İlk olarak, tıpkı orijinal Resident Evil 3’te olduğu gibi yeniden yapımında da açık dünya Racoon şehriyle karşı karşıya olacağız. Orijnal oyun, Racoon şehrinde keşfedilecek birçok alan sunmuştu dolayısıyla yeni oyunda da aynı durum söz konusu olacaktır. Oyunda gezilebilecek noktalar ise Racoon Polis Departmanı, sokaklar, Stagala Petrol İstasyonu, çeşitli mağazalar, Racoon Basın Ofisi ve hastane olarak biliniyor.

Oyunda yer alacak olan canavarlar arasında mutant solucanlar olacak. Bunun haricinde Nemesis, oldukça detaylı bir şekilde yeniden yaratıldı. Ayrıca Resident Evil 2 yeniden yapımındaki Mr. X temelli geliştirilen Nemesis yapay zekâsı, üçüncü oyunun yeniden yapımı için daha da geliştirilecek. Carlos Oliveira, tıpkı orijinal oyundaki gibi oynanabilir bir karakter olacak ve çok seçimli mekanik geri dönecek. Yeniden yapımda oyunculara sunulmayacak olan özellik ise Mercenaires modu olacak ki bu modun, serinin hayranları tarafından oldukça sevildiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Oyun; PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 3 Nisan tarihinde yayınlanacak. Peki, sizin yeniden oyundan beklentileriniz neler? Sizce Resident Evil 2 yeniden yapımın başarısını tekrarlayabilir mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.