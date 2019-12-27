Resident Evil'ın 23 Yıllık Gizemi Nihayet Çözüldü

Resident Evil serisinin geliştirici ekibi Capcom'un 23 yıldır sakladığı bir gizem, açığa çıktı. Oyunun hayranlarından bir tanesi, Resident Evil'ın sevilen karakterlerinden Rebecca Chambers'ın gerçek hayatta kim olduğunu buldu.

Dünyanın en popüler gerilim oyunlarından bir tanesi olan Resident Evil, uzunca bir tarihe sahip olan bir oyun. Seri, oyunseverlerin zaten uzun zamandır gözbebeğiydi ancak özellikle de Resident Evil 2'nin Remake versiyonu ve Resident Evil 7'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun, genç oyunseverler için de popüler bir hale geldi. Çünkü Resident Evil'ın tarihi, 1996 yılına kadar dayanıyor.

Capcom, 23 yıllık oyununda bir gizemi saklı tutmayı tercih etmişti. Resident Evil serisindeki bu gizem, oyunun sevilen karakterlerinden olan Rebecca Chambers'ın gerçekte kim olduğuydu. Şirket, bugüne dek bu konuya hiç değinmemişti. Aslına bakacak olursak bu ilginç bir durumdu çünkü oyun şirketleri, oyunlarda hangi yüzleri kullandığını ilan etmeyi fazlasıyla seviyor.

Şirket, 1996 yılında yaptığı Resident Evil tanıtımında da oyundaki karakterlere detaylı bir şekilde değinmemişti. Rebecca Chambers, bu tanıtımlar sırasında sadece "Linda" olarak tanıtılmıştı ve o gün bugündür de Linda'nın kim olduğu bilinmiyordu. Ancak şimdi bir Resident Evil hayranı, Linda'ya ulaşmayı başarmış durumda.

Sizlere, bu sevilen karakterin kim olduğunu açıkça söylemek isterdik ancak bu durum ne yazık ki mümkün değil. Çünkü Linda ile irtibata geçen Resident Evil hayranı, bu kişinin soyadını açıklamadı. Söz konusu kişi "Linda X" olarak lanse ediliyor ve aslına bakacak olursak Linda isminin de gerçek olup olmadığından emin değiliz.

Linda ile ilgili yaşanan gelişmeler bunlarla da sınırlı değil. Öyle ki bu isimle bir de podcast yayınında bir araya gelinmiş ve ufak da olsa bir röportaj yapılmış durumda. Linda, o yıllarda teknolojinin bulunduğu seviyeyi ti'ye alarak Resident Evil kadrosuna nasıl dahil edildiğinden bahsediyor. Ancak anlaşılan o ki Linda, oyunun bu denli popüler olduğunun bugün bile farkında değil ve yaptığı açıklamalara göre kendisini, oyunda hiç görmemiş.

Yaşanan bu olayla birlikte Resident Evil serisinin en önemli karakterlerinden Rebecca Chambers, tam olarak olmasa da ortaya çıkmış oldu. Oyunun hayranları en azından, bu karakterin kurgusal olmadığı, dünyadan bir kişi olduğunu anlayabilmiş oldular.