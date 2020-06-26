Resident Evil 4 Remake, Büyük Değişikliklerle Gelecek

Resident Evil serisinin 4. oyununun bir remake ile yeniden karşımıza çıkacağı haberi gelmişti. Son haberlere göreyse oyunda pek çok yenilik ve geliştirme bizi bekliyor olacak.

Korku oyunu sevenler için efsane oyun serilerinden biri olan Resident Evil’ın 2005 senesinde oyuncularla buluşan 4. oyununun remake versiyonu için hazırlıkların başladığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Geçmişte Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 oyunları için de remake'ler yapılmış ve bu versiyonlar oldukça beğenilmişti. Serinin hayranlarıysa Resident Evil 4 Remake haberleri çıkmaya başladığından beri yeni detaylar için gözlerini dört açmış durumdalar. İyi haberse bazı detayların gelmeye başlamış olması.

Resident Evil serisini oynayan pek çok oyuncu, hâlihazırda oyunda yer alan kontrol sistemi; hikâyeyi ve oyun türünü desteklemede her ne kadar başarılı olsa da daha pratik ve modern bir kontrol sisteminden yanaydı. İddialara göre Resident Evil 4 Remake’de orijinal kontrol sistemi geride bırakılarak daha modern bir oynanış sağlanacak. Bu iddianın yanında oyunun aynı zamanda hikâyesinde de geliştirmeler yaşanacağı ve bazı karakterlerin hikâyelerine dair daha fazla detaya yer verileceği de düşünülüyor.

Değişiklikler, oyuncu deneyimini etkileyebilir:

Aslında bu haber çok da şaşırtıcı değil çünkü piyasaya sürülen pek çok oyunun remake'i benzer değişikliklerle geliyor. Hikâyenin genişletilmesi de bu değişikliklerin başında yer alıyor diyebiliriz ancak Resident Evil 4 Remake için oyun kontrol sisteminin de değişmesi bir istisna yaratıyor. Oyuncuların alıştıkları kontrol isteminin değişmesine nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Serinin hayranlarının dört gözle beklediği Resident Evil Village’dan gelen ekran görüntüleri, serinin görsel anlamda da ne kadar geliştiğini gözler önüne sermişti. Resident Evil 4 Remake’de görsel anlamda ne gibi geliştirmeler ve değişiklikler yaşanacağı da merak konusu ancak henüz bu konuda bir haber ya da görsel ortaya çıkmış değil.

Tabii ki hem bu anlamda hem de bahsi geçen kontrol değişimi ve hikâye geliştirmeleri konusunda oyun yayınlanmaya hazır hâle gelene kadar pek çok değişim yaşanacaktır ancak gelen tüm bilgilerin doğruluğundan emin olmak için resmi duyurunun ve görsellerin gelmesini beklememiz gerekecek. Oyunun yayın tarihi hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı ancak 2021’de oyunun hangi platformlar için ve ne zaman yayınlanacağına dair detayların açıklanması bekleniyor.