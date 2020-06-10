Resident Evil 8: Village, Perakende Sitesinde Ortaya Çıktı

Resident Evil serisinin bir sonraki oyununun Resident Evil 8: Village adıyla geleceği uzun zamandır konuşuluyordu ve şimdi serinin yeni oyununun kapak görseli ve adı, bu kez bir perakende sitesinde ortaya çıktı.

Capcom, Resident Evil VII: Biohazard ile köklerine geri dönerken, Resident Evil 2 ve 3'ün remake versiyonlarıyla hayranları memnun etmeyi başardı. Popüler korku serisinin bir sonraki oyunu merakla beklenirken bir perakende sitesinde ortaya çıkan sızıntı, Resident Evil 8'in yolda olduğunu gösteriyor.

Söylentiler, Resident Evil VII'den Ethan'ın yeni oyunda ana kahraman olarak geri döneceğini ve Chris Redfield'ın destekleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyordu. Ayrıca bir cadının, Mr. X ve Nemesis'e benzer şekilde oyuncuları takip edeceği ve yenildiğinde böceğe dönüşeceği iddia ediliyordu. Oyun hakkındaki detaylar hala perde arkasında olsa da, en azından artık ismine ve kapak görseline sahibiz.

Resident Evil 8: Village serinin en karanlık oyunu olacak

Resident Evil 8: Village olarak gelmesi beklenen yeni oyun, bir Alman perakende sitesinde göründü. Sızdırılan görsele bakılırsa ana seriye geri dönmeyi planlayan Capcom, sekizinci oyunu Romen rakamları ile vurgulayarak Resident Evil VIllage şeklinde isimlendirecek. Ayrıca oyun için hazırlanan açıklama bölümü, Resident Evil 8'in serideki en karanlık ve en acımasız oyun olacağını öne sürüyor.

Resident Evil 8'in PlayStation 5 etkinliği sırasında gösterilecek oyunlar arasında yer alacağı konuşuluyordu. Ancak Capcom, bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı. ABD'deki olaylar nedeniyle ertelenen PS5 etkinliği yarın saat 23.00'da gerçekleşecek. Belki de Resident Evil serisinin yeni oyunu, etkinliğin sürprizlerinden biri olabilir.