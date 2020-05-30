Capcom, Haziranda Resident Evil ile İlgili Duyuru Yapacak

Oyun dünyasının en bilinen şirketlerinden Capcom’un haziran ayında Resident Evil ile ilgili bir duyuru yapacağı belli oldu. Şu an için bu duyurunun yeni oyunlarla mı ilgili olduğu yoksa 'ambassador' programıyla mı ilgili olduğu ise net olarak bilinmiyor.

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan E3, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti ve organizasyonun düzenleyicileri, etkinliğin dijital ortamda gerçekleştirilmeyeceğini açıklamıştı. Bu da oyun şirketlerini kendi dijital etkinliklerini düzenlemeye itmişti.

İşte bu şirketlerden bir tanesi de Capcom oldu. Şirketin 10 Haziran tarihinde Resident Evil serisiyle ilgili bir açıklama yapacağı iddia edildi. The Gamer’da yer alan habere göre önümüzdeki ay, oyun serisiyle ilgili bir duyuru gerçekleştirilecek.

Yeni Resident Evil oyunu mu geliyor?

Resident Evil Ambassador Program isminde ücretsiz abonelikli bir hizmet bulunuyor. Bu hizmete üye olan kullanıcılarla oyun serisine ilişkin haberler paylaşılırken ayrıca kullanıcıların bu haberleri çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşmalarına da izin veriliyor. İşte bu servisin kullanıcılarına “10 Haziran 2020’de bir Resident Evil duyurusu gerçekleştirilecek” mesajı gönderildi. Bunun haricinde herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu duyurunun kapsamının ne olduğu şu an için bilinmiyor ve çeşitli teoriler bulunuyor. Bu teorilerden bir tanesi, önümüzdeki sene çıkacağı iddia edilen Resident Evil 8 oyunu ve isminin Resident Evil: VIIIage olacağıyla ilgili. Bir diğer iddia Resident Evil 4 Remake ile ilgili olacağı yönünde. Bu da olası olsa da oyunun 2022 yılında çıkacağı iddiaları göz önüne alınırsa ihtimali biraz düşük diyebiliriz.

Tabii bu duyuru tamamen Resident Evil Ambassador Program aboneleriyle ilgili de olabilir. Ancak yine de Resident Evil 8 ya da Resident Evil 4 Remake ihtimalleri de tamamen gözden çıkarılmamalı. Şu an için söyleyebileceğimiz son şey, Resident Evil hayranlarının gözleri takvimde olsun, 10 Haziran’da önemli bir duyuru da gelebilir.