PlayStation 5'in Yeni Etkinliğinin Tarihi Açıklandı

Çıkışı adeta yılan hikâyesine dönen PlayStation 5'in 4 Haziran'da yapılacak olan etkinliği iptal edilmişti. Sony, erteleme kararından sonra net bir tarih belirtmekten kaçınmıştı. Şirket, yeni etkinliğin 11 Haziran'da yapılacağını resmen açıkladı.

Sony, uzun zamandır üzerinde çalıştığı PlayStation 5 ile birlikte konsol dünyasında çığır açmayı planlıyor. Oldukça güçlü özelliklere sahip bu yeni konsolun çıkışıysa adeta yılan hikâyesine dönmüştü. Japon teknoloji devi, uzun süre boyunca spesifik bir tarih belirtmekten kaçınmıştı ancak konsolun bu sene içerisinde ortaya çıkacağı biliniyordu. Daha önce PS5 ile ilgili bir etkinlik için 4 Haziran'ı işaret eden şirket, bu tarihi de ertelemek zorunda kalmıştı.

4 Haziran'a sayılı günler kala ABD'de birtakım olaylar meydana gelmişti. Bir polisin George Floyd adlı vatandaşın boğazına basarak onu ölüme sürüklemesi, ABD'deki olayların fitilini ateşlemişti. Ülke, bu olaydan sonra yangın yeri hâline geldi. Tüm ülkeye yayılan protesto eylemleri oyun sektörünü de etkiledi.

PlayStation 5'in yeni etkinliği 11 Haziran'da yapılacak:

Sony, ülke çapında gerçekleştirilen bu eylemlere kayıtsız kalmayarak PlayStation 5' etkinliğini ertelemeye karar vermişti. Diğer birçok büyük şirket gibi etkinliğini erteleyen Sony, yeni bir tarih belirtmekten kaçınmıştı. Şirket, bir süredir devam ettirdiği sessizliğini bozarak PlayStation 5'in yeni etkinliğinin 11 Haziran'da yapılacağını Twitter üzerinden oyun tutkunlarıyla paylaştı.

Sony, müjdeli haberi "11 Haziran saat 23.00'da PlayStation 5 üzerinde oyunun geleceğine bakmak için görüşürüz" yazısıyla bir bağlantı paylaşarak verdi. Bir de fotoğraf paylaşan şirket, tüm oyun sektörünün gözünü 11 Haziran'a çevirmeyi başardı.

Sony, 1 Haziran'da aldığı erteleme kararından sonra şimdiye kadar sadece duyuru videosunun açıklamasını güncellemişti. Şirket, açıklamaya "Güncellendi: Bu etkinlik ertelendi. Yakında yeni bir tarihle iletişime geçeceğiz" yazısını ekleyerek 'yakında' kelimesiyle oyun tutkunlarını heyecanlandırmayı başarmıştı.