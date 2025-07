Capcom, Resident Evil serisine dahil olacak Survival Unit isimli oyunu duyurdu. Yapım, iOS ve Android kullanıcılarına yönelik bir mobil oyun olacak.

İlk olarak 1996 yılında hayatımıza giren korku serisi Resident Evil, yıllar içinde çıkan oyunlarıyla tarihin en çok sevilen oyun serilerinden biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise geliştirici Capcom’da serinin hayranlarını çok sevindirecek bir hamle geldi. Yepyeni bir Resident Evil oyunu duyuruldu.

Capcom, “Resident Evil Survival Unit” ismi verilen serinin yeni oyununu duyurdu. Bu oyun, Android ve iOS kullanıcılarını hedefleyen bir oyun olacak ve seriyi mobilden de deneyimlemenize olanak tanıyacak.

Oyun hakkında detaylı bilgiler 10 Temmuz’da açıklanacak

Resident Evil Survival Unit’in şimdilik sadece duyurusu yapıldı. Capcom, 10 Temmuz günü düzenlenecek bir etkinlikle yapımın tüm detaylarının açıklanacağını söylüyor. Fragman, çıkış tarihi, konusu, oynanışı ve diğer detayları hakkındaki tüm bilgileri 10 Temmuz günü alabileceğiz.

Survival Unit’in gerçek zamanlı strateji türünde serinin bir yan oyunu olacağı gelen bilgiler arasında. Capcom’a ek olarak Koreli mobil oyun şirketi Joycity Corporation ortaklığında geliştiriliyor. Bu şirket daha önce Karayip Korsanları oyunu Pirates of the Caribbean: Tides of War oyununu geliştirmişti.