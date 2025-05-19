Resident Evil 9’un bu yıl içinde duyurulacağı ortaya çıktı. Tanıtımın Summer Game Fest ya da The Game Awards’ta yapılması bekleniyor. Tanıtımın ardından uzun bir bekleme süresi olmayacağı da paylaşıldı.

Capcom, Resident Evil serisinin bir sonraki oyunu için hazırlıklara devam ediyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, güvenilir kaynaklara göre Resident Evil 9’un bu yıl içerisinde duyurulması bekleniyor.

Tanıtım tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmasa da Capcom’un Resident Evil 4 Remake için yayımladığı kutlama videosunda dikkat çeken bazı detaylar yeni oyunun yolda olduğunu gösteriyor.

Tanıtımın Summer Game Fest’te yapılması gündemde

Seriye dair paylaşımlarıyla tanınan AestheticGamer, Resident Evil 9’un bu yıl içinde tanıtılmasının planlandığını açıkladı. Geliştirmenin ileri bir aşamaya ulaştığını belirten kaynak, oyunun ertelenmesinin düşük bir ihtimal olduğunu da ekledi.

Oyunun hangi etkinlikte tanıtılacağı şu an için netleşmedi. Summer Game Fest ya da The Game Awards ihtimalleri öne çıktı. Çıkış tarihiyle ilgili tahminler ise 2025 ile 2026 yılları arasında değişti. Bazı kaynaklar Capcom’un mali yılı sona ermeden oyunu piyasaya sürebileceğini paylaştı. Tanıtımın ardından uzun bir bekleme süresi olmayacağı da paylaşıldı.

Resident Evil 9’un yönetmenliğini, serinin yedinci oyununu da yöneten Koshi Nakanishi üstlendi. Oyunda ana karakter olarak Leon S. Kennedy’nin yer alacağını öne süren kaynaklar, klasik Resident Evil oynanışının yanında bazı yeniliklerin de deneneceğini paylaştı. Jill Valentine karakterinin başlangıçta önemli bir rol üstlenmesi planlandı ancak bu fikir sonradan iptal edildi. Capcom henüz yeni oyuna dair resmi bir açıklama yapmadı ama ortaya çıkan detaylar, oyuncuların beklentisini şimdiden yükseltti. Şimdi gözler, 2024’te düzenlenecek büyük oyun etkinliklerine çevrildi.