Resident Evil Village'den bu yana merakla beklediğimiz yeni Resident Evil oyunu nihayet Summer Game Fest'te etkileyici bir fragmanla duyuruldu.

Capcom, uzun zamandır dönen söylentilerin ardından nihayet Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil Requiem'i duyurdu. Oyunun ismi netleşti ve çıkış tarihi 27 Şubat 2026 olarak açıklandı. Oyun PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliyor.

Bir süredir sızıntılarına da şahit olduğumuz oyun, Summer Game Fest 2025’te nihayet geldi. 2026'dan önce çıkmayacağı da sızıntılarda değinilen bir noktaydı. Gösterilen korkutucu fragman ise beklentilerin de ötesindeydi. Serinin en ürpertici tanıtımlarından biriyle karşılaştık desek abartmış olmayız.

Resident Evil Requiem fragmanı

Fragmanda beklenmedik bir şekilde Rose yerine Grace adında yeni bir karakter karşımıza çıktı. Normalde Resident Evil Village’in ardından yeni oyunda Rose’u ana karakter olarak görmeyi bekliyorduk.

Hikâyeye dair çok fazla detay verilmedi ama Grace’in annesinin öldürüldüğü otele geri döneceğini ve bir şekilde Raccoon City'nin yine işin içinde olacağını biliyoruz. Ayrıca tam anlamıyla ham oynanış görüntüsü de yok, yani oyunun birinci şahıs mı yoksa üçüncü şahıs mı oynanış sunacağı belli değil. Kısacası, 27 Şubat 2026’ya kadar kafamızda bir sürü soru olacak. Ama en azından artık resmî bir isim ve tarihe sahibiz.