Resident Evil Village İçin Bir Fragman Daha Yayınlandı

Capcom, yeni oyunu Resident Evil Village için yeni bir demo sürüm daha yayınlayacağını duyurduğu etkinlik sırasında oyunun yeni fragmanını da paylaştı. Fragman, oyunda nasıl bir atmosfer ile karşılaşacağımıza dair önemli bilgiler sunuyor.

Japon oyun stüdyosu Capcom, dün akşam gerçekleştirilen Resident Evil Showcase etkinliği sırasında popüler korku/gerilim oyun serisinin en yeni oyunu olacak Resident Evil Village'ın yeni fragmanını yayınladı. Yayınlanan yeni fragman ile birlikte oyunun dev kötüsü Leydi Dimitrescu ve kızları, Chris Redfield, Ethan Winters ve oyundaki diğer korku öğelerine yeni bir bakış açısı sunuyor.

Capcom, etkinlik sırasında oyunu deneyimlemek için sabırsızlanan oyuncular için de önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre stüdyo, ilk demo sürümünü geçtiğimiz ocak ayında yayınladığı Resident Evil Village için ikinci bir demo sürüm daha yayınlayacak. Resident Evil Village'ın yapımcısı Tsuyoshi Kanda'ya göre ikinci demo; Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak.

Capcom, Resident Evil Village'ın demo sürümünde PlayStation oyuncularına erken erişim sunacak

Paylaşılan bilgilere göre PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri, yeni demo sürüme erken erişim imkanına sahip olacaklar. Capcom'un açıklamalarına göre yeni demo, oyunun "köy" kısmına ve "kale" kısmına odaklanan iki ayrı bölümden oluşacak. Bu arada bilmeyenler için; Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta tüm platformlar için yayınlanacak.

Resident Evil Village demo sürümünün tüm platformlarda erişime açılacağı tarih ve saatler:

2 Mayıs 03:00 - 3 Mayıs 03:00 TSİ

Resident Evil Village demo sürümünün Köy kısmının erişime açılacağı tarih ve saatler (PlayStation):

18 Nisan 20:00 - 19 Nisan 04:00 TSİ

Resident Evil Village demo sürümünün Kale kısmının erişime açılacağı tarih ve saatler (PlayStation):

25 Nisan 20:00 - 26 Nisan 04:00 TSİ

Resident Evil Village için yayınlanan yeni fragman