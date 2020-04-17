Angry Birds VR'ın Geliştiricisinden Yeni Oyun: Blaston

VR oyunlarında uzman bir stüdyo olan Resolution Games, yeni oyunu Blaston'u duyurdu. Geliştirici, 1v1 düello deneyimi sunan yeni VR oyunuyla tarzının dışına çıkmaya hazırlanıyor.

Angry Birds VR ve Acron: Attack of the Squirrels! gibi başarılı VR oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Resolution Games, yeni VR oyununu duyurdu. Geliştirici, PvP nişancı türündeki yeni VR oyunu Blaston ile bu kez tarzının dışına çıkmayı hedefliyor.

Blaston, oyuncuların sürekli hareket halinde olacakları ve yüksek teknoloji ürünü, fütüristik silah çeşitleriyle rakiplerini patlatmaya çalışacakları bir düello deneyimi olacak. Resolution Games, oyunda yer alan iki karakterin birbirine ateş ettiği sahneyi gösteren yeni bir fragman da yayınladı.

Blaston yüksek teknolojili silahlarla 1v1 düello deneyimi sunacak

Stüdyonun fragmanda yer alan açıklaması, Blaston'un 1v1 mücadelelerle sınırlı olacağını gösteriyor. Blaston, bu açıdan Dead ve Buried II veya Smashbox Arena gibi arena tipi VR oyunlarından daha farklı bir tarzla karşımıza çıkacak. Resolution Games, genel olarak kooperatif VR oyunlarıyla tanınıyordu.

Resolution Games'in Blaston'u hangi VR gözlükler veya platformlar için yayınlayacağı bilinmiyor. Ancak geliştiricinin diğer oyunların çoğunun Oculus gözlükler için çıktığı göz önüne alındığında, Blast'ta da benzer bir strateji izleyeceğini düşünüyoruz. Blaston'un çıkış tarihi hakkında da belirli bir tarih verilmedi ancak oyunun yakın bir tarihte yayınlanması bekleniyor.

Blaston için yayınlanan fragman: