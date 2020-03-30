Bir YouTuber, Half-Life: Alyx'i VR Gözlük Olmadan Oynadı

Unreal Academy isimli bir YouTube kanalı, normalde bir VR oyunu olan Half-Life: Alyx'i VR gözlük olmadan oynamayı başardı. Oyunu VR gözlük olmadan oynamak için neler yapmanız gerektiğine haberimizde yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

Yılların eskitemediği Half-Life serisi, 12 yıl aranın ardından geçtiğimiz günlerde yayınlanan VR oyunu Half-Life: Alyx ile birlikte geri dönmüştü. Çıktığı günden bu yana bir haftalık kısa zaman diliminde binlerce oyuncu tarafından indirilen oyun, pek çok oyun tutkununun beğenisini kazanmayı başardı.

Oyun, binlerce kişinin beğenisini kazansa da herkes tarafından oynanamadı zira oyunu oynamak için bir VR gözlüğe sahip olmak gerekiyor. Bu noktada Unreal Academy isimli bir YouTube kanalı, Half-Life: Alyx’i herhangi bir VR gözlük kullanmadan fare ve klavye ile oynamayı başardı. Gelin YouTuber’ın oyunu VR gözlük olmadan nasıl oynayabildiğine ve neler yapılması gerektiğine daha yakından bakalım.

Bir YouTuber, Half-Life: Alyx’i VR gözlük kullanmadan oynamayı başardı:

Yukarıdaki videoda da göreceğiniz üzere YouTuber, birkaç dosya indirdikten ve konsoldan ayarları yaptıktan sonra oyunu VR gözlüğe ihtiyaç duymadan oynayabiliyor. Bu noktada W, A,S,D tuşları YouTuber’ın hareket etmesini sağlarken E tuşu yerden herhangi bir nesne almasını ve fare tuşları da ateş etmesini sağlıyor.

Elbette VR olmadan oynanan Half-Life: Alyx oyununda bazı sınırlamalar yer alıyor. Bu sınırlamaların başındaysa Alyx'in imzası olan Gravity Gloves’un (birinci şahıs modundaki eldivenler) herhangi bir işlevselliğinin kalmaması geliyor. Sizler de kendi bilgisayarınızda Half-Life: Alyx’i VR gözlüksüz nasıl oynayabileceğinizi öğrenmek için yukarıdaki videoya göz atabilir, videonun açıklama kısmında yer alan gerekli dosyaları indirdikten sonra konsolda uygulamanız gereken komutlara ulaşabilirsiniz.

Videoda yer alan tüm bu işlemleri uygulamadan önce ilk olarak Steam hesabınızda tanımlı bir Half-Life: Alyx oyununa sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bu noktada 92 TL’den listelenen oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir ve oyunu satın alabilirsiniz.