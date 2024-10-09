Lüks saat üreticisi Richard Mille, McLaren'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı W1 isimli otomobili şerefine saat üretti. Sadece 500 adet üretilecek saate sahip olmanın bedeli ise oldukça yüksek.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, McLaren'in yeni süper otomobili W1'in tanıtıldığından bahsetmiştik. Şimdiyse bu otomobille ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

McLaren'in uzun zamandır iş ortaklarından biri olan lüks saat üreticisi Richard Mille, W1 ile özdeşleşen özel bir saat ürettiğini açıkladı. "RM 65-01" olarak isimlendirilen bu saat, sadece 500 adet üretilecek ve sadece W1'i satın alacak kadar zengin olan bireylere hitap edecek gibi görünüyor.

Richard Mille'in McLaren W1 saatinin fiyatı tam 250 bin euro!

Richard Mille'in McLaren W1 şerefine ürettiği klasik saatin fiyatı, tam 250 bin euro. Bu rakam, bugünün kuru ile 9.4 milyon TL'ye denk geliyor. Tabii bu saatin gerçekten çok özel olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, bu fiyat bazılarımız için çok da yüksek görünmeyecektir.

RM 65-01, 5. sınıf titanyumla desteklenen karbon çerçeveye ev sahipliği yapıyor. Üstelik titanyum, kadran kısmında da bizleri karşılıyor. Şirket, oluşturduğu tasarımda McLaren W1'i hatırlatmak istediğini açıkça gözler önüne sermiş durumda.

McLaren W1'in tasarımını ve özelliklerini hatırlamak isterseniz: