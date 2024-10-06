McLaren'ın efsanevi modeli P1'in yerini alacak olan McLaren W1 tanıtıldı.

Bundan yıllar önce McLaren P1, hiper otomobil pazarında roket gibi bir giriş yapmış ve kısa sürede büyük ilgi toplamayı başarmıştı. O modelin selefi olarak geliştirilen McLaren W1, arkadan çekişli ve V8 motorlu bir hiper otomobil olarak karşımıza çıktı. Yeni modelin her anlamda daha gelişmiş olduğunu söylemek mümkün.

Araçla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda, özellikle aerodinamik ve sürtünme konusunda McLaren'in büyük atılım yaptığını söylemek mümkün. McLaren'in açıklamasına göre araç saatte 280 kilometre hıza ulaştığında yaklaşık 1 tonluk yere basma kuvveti uyguluyor. Bu da Aston Martin Valkyrie'nin yere basma kuvvetine oldukça yakın ve McLaren Senna'nın 815 kilogramlık yere basma kuvvetini de büyük oranda aşıyor.

Saatte 350 kilometre hıza ulaşıyor

McLaren W1, tıpkı P1 gibi saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. Öte yandan W1, çok daha fazla yere basma kuvveti üretme kapasitesine sahip. Aktif ön kanat, aracın ön aksında ihtiyaç duyulan basma kuvvetini sağlamak için kavislenebilmesini sağlıyor. Aracın kendisi de 1997 F1 GTR yarış otomobilinden ilham alan uzun kuyruklu bir tasarım.

Aracın ön süspansiyonu bile yere basma kuvvetini ve fren soğutmasını artırmaya yardımcı oluyor. Firma beklendiği gibi çift salıncaklar kullanıyor ve Formula 1 araçlarında gördüğümüz itme çubuklarına, burulma çubuğu yaylarına ve içe yerleştirilmiş amortisörlere sahip.

Aracın hem yol hem de yarış modu bulunuyor. Aracın motoru 1258 beygir güç üretiyor. Üzerindeki hibrit motor, çok kısa bir süre de olsa elektrikli sürüşü de mümkün kılıyor.