Rick and Morty'nin 4. sezonu yepyeni bölümlerle kaldığı yerden devam edecek. Adult Swim, 10 bölümlük 4. sezonunun ikinci kısmı için fragman yayınlayarak, dizinin ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

Rick and Morty, geçtiğimiz günlerde samurai temalı yeni bir kısa filmle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Adult Swim, şimdi de Rick and Morty'nin 4. sezondaki yeni bölümlerine işaret eden bir fragman yayınladı ve her yıl olduğu gibi 1 Nisan'ı kutladı.

Rick and Morty'nin 4. sezonunun ilk yarısı, bir sonraki bölümün ne olacağına dair hiçbir açıklama ve ipucu vermeden sona ermişti. Sezonun ilk beş bölümünde gittikçe artan yalnızlığıyla mücadele etmeye devam eden Rick için duygusal atılımlar vardı.

Yayınlanan yeni fragmanla birlikte Rick and Morty'nin 3 Mayıs 2020'de yepyeni bölümlerle geri geleceği açıklandı. İzleyiciler yeni bölümlerin yakın zamanda geleceğinden şüpheliydiler ancak bu hızlı geri dönüş beklenmedik bir sürpriz oldu.

Rick and Morty'nin 4. sezondaki ilk 5 bölümünde kaçırdığı şey, önceki sezonlarla olan bağlantılardı. Profesör Poppybutthole'un dönüşünün dışında, daha öncesinde neler olduğuna dair neredeyse hiçbir bilgi verilmiyordu. Bu nedenle yeni bölümlerde, ikinci sezonla birlikte inşa edilmeye başlanan uzun soluklu hikayelere geri dönüş olacağı umudu var.

Rick and Morty: The Other Five fragmanı: