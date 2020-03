Ünlü çizgi dizi Rick and Morty’in artık yeni bir kısa filmi var. Rick’i samuray olarak izleyeceğimiz Rick and Morty’in kısa filmi, video paylaşım platformu YouTube’da yayınlandı.

Rick and Morty, ilk sezonunun ardından büyük bir seyirci kitlesini kazanmıştı. Şu anda dördüncü sezonu yayında olan Rick and Morty’yi artık milyonlarca insan takip ediyor ve hayranlar dizinin yaratıcılarından daha fazla Rick and Morty bölümü talep ediyorlar.

Yayınlanan dördüncü sezonun ardından Rick and Morty şimdi de yeni bir kısa filmle hayranlarının karşısına çıktı. Rick and Morty’nin YouTube’da yayınlanan 6 dakikalık Japonca kısa filminde bu sefer Rick’i samuray olarak görüyoruz.

Rick and Morty kısa filmini Junji Ito Collection ve Umineko no Naku ni ve Ranma 1/2 animelerini hazırlayan Studio Deen hazırladı. Bir anime stüdyosu tarafından hazırlanan Rick and Morty kısa filmi, normal olarak fazlaca anime unsurlar barındırıyor.

Rick and Morty’nin beşinci sezonu, yaratıcıları tarafından hazırlanmaya devam ederken dizinin dördüncü sezonu Türkiye’de Netflix üzerinden izlenebiliyor. Studio Deen tarafından hazırlanan ve Rick’i samuray kılıcı savururken görebileceğimiz Rick and Morty kısa filmini ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Rick and Morty kısa filmi: