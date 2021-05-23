Yetişkinlere yönelik çizgi dizi Rick and Morty'nin 5. sezonu için yeni bir fragman yayınlandı. Hayranlara tam bir sürpriz olan yeni fragman videosuyla birlikte seri hakkında merak edilen sorular da yanıtlandı.

Yetişkinlere yönelik bir çizgi dizi olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Rick and Morty’nin yapımcı firması olan Adult Swim, serinin 5. sezonu için sürpriz bir fragman yayınladı. Fragmanla birlikte yeni sezon hakkında merak edilen sorular da yanıt buldu.

Rick and Morty hayranları sezonlar arasında çok uzun süre beklemeye alışmışlardı. Bu sezon için de benzer bir bekleyiş olacak sanılıyordu ancak Adult Swim bu kez hayranları şaşırttı. Yapılan açıklamaya göre serinin 5. sezonu tahmin edilenden çok daha yakın bir tarihte izleyiciyle buluşacak.

Rick and Morty 5. sezon yeni fragmanı:

Rick and Morty’nin 5. sezonu yine 10 bölüm olarak 20 Haziran tarihinde sevenleri ile buluşacak. Adult Swim açıklamasında bütün bölümlerin tek seferde yayınlanacağını, bu sayede de izleyicilerin 4. sezonda olduğu gibi beklemek zorunda olmayacağını belirtti.

Adult Swim, kısa süre önce yeni bir Rick and Morty spin-off’u olan The Vindicators'ı da duyurmuştu. Bu spin-off'un 8-10 bölümlük sezonlardan oluşması ve 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Ama eğer bu evren hakkında daha çok içerik istiyorsanız da Adult Swim yine geçtiğimiz günlerde, Rick and Morty ile aynı evrende geçecek olan bir video oyunu yapıldığını da duyurmuştu.