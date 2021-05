Kara mizah sevenlere şiddetle tavsiye edilebilecek Rick and Morty ile ilgili pek bilinmeyen ilginç detayları derledik.

2013’te kablolu televizyon kanalı Adult Swim’de (yetişkinlere yönelik bir kanal) yayınlanmaya başlayan Rick and Morty kısa süre içinde Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Dizi, özellikle kara mizah ve bilim kurgu tarzı hikayeler seven izleyicilerin ilgisi çekiyor. Bilmeyenler veya merak edenler için Rick and Morty’nin hikayesinden kısaca bahsedip diziyle ilgili muhtemelen bilmediğiniz ilginç bilgileri aktaralım.

20 yılın ardından bir gün çıkıp gelen Rick Sanchez, kızı Beth’in evine gelir ve onlarla yaşamaya başlar. Beth babasının dönüşünden memnundur ama eşi Jerry pek öyle hissetmiyordur. Çünkü Rick, Jerry’nin garajını çeşitli bilim kurgu cihazları üzerinde çalıştığı tehlikeli bir laboratuvara dönüştürerek işgal etmiştir. Üstelik torunları Morty ve Summer’ı yanına alıp başka evrenlerde macera peşinde koşmaktadır…

Rick and Morty ile ilgili muhtemelen bilmediğiniz ilginç detaylar:

Filmin hikayesi Geleceğe Dönüş filminden esinleniyor

Rick’in geğirmeleri yanlışlıkla ortaya çıkmış

Dizinin ilk bölümü çok kısa sürede yazılmış

Rick ve Morty’yi aynı kişi seslendiriyor

Yapımcı bölümleri 11 dakikalık yapmak istemiş

Dizinin jeneriği Doctor Who ve Tintin karışımı

Rick’i seslendiren kişi geğirebilmek için sürekli bira ve su içiyormuş

Rick’in kızı Beth’i seslendiren kişi epey tanıdık

Rick araçta asla emniyet kemeri takmaz

Rick’in sürekli içtiğine dair bazı işaretler var

Dizide bir Breaking Bad referansı var

Bölüm isimlerinde genelde Rick ismiyle kelime oyunu yapılır

Rick’in soyadını sadece bir kez (bölüm isminde) gördük

Walter White dizi için seçmelere davet edilmiş

Bir bölüm TV’den önce Instagram’da yayınlanmış

Mr. Poopybutthole için tüm introlar değiştirilmiş

Rick ve Morty Simpsonlar’a konuk olmuş

Jerry’nin arabası efsane bir filmden ilham alıyor

Hayranlar toplanıp kanala mektup yazmış

Rick and Morty’de hamburger reklamı gördük

Tahmin edebileceğiniz üzere ilham kaynağı Back to the Future (Geleceğe Dönüş) filmleri

Rick and Morty, dizinin yaratıcısı Justin Roiland’ın birkaç yıl önce yayınladığı The Real Animated Adventures of Doc and Mharti adlı kısa filmden geliyor. O kısa film de ilhamını Geleceğe Dönüş filmindeki Marty ve Doktor karakterlerinden almış. Karakterlerin adı bile aynı. Ancak film müstehcen içerikli ve pek de hoş değil o yüzden tavsiye etmiyoruz. Neyse ki Rick and Morty ilhamını aldığı kısa filmin sakıncalı havasından sıyrılabilmiş.

Rick’in sürekli geğirme alışkanlığı kayıt odasındaki bir çekim hatasından geliyor

Rick’in olaylarından biri geğirmek biliyorsunuz. Bu özellik kazara ortaya çıkmış. Dizinin yapımcısı ve Rick’i seslendiren kişi olan Roiland şöyle anlatıyor: “2006 yılı civarında The Real Animated Adventures of Doc and Mharti için ses kaydı yapıyordum. Epey de eğleniyordum. Bir replik sırasında birden geğiriverdim. Çok komik ve iğrençti. O an “Bakalım bunu başka repliklerde de bilerek yapabilir miyim?” diye düşündüm. O günden beri de Rick’in olayı amansız geğirmeleri.”

Roiland kulağa doğal gelecek şekilde geğirebilmek için kayıt odasında bira ve su içip duruyormuş.

Dizinin pilot bölümü sadece altı saatte yazılmış

Rick and Morty’nin ilk bölümü aceleye gelmiş desek yalan olmaz. Dizinin yaratıcılarından Dan Harmon o zamanlar Community’yi yazıyormuş. Programı sıkışık olduğu ve Rick and Morty’yi de bir an önce hazır etmek istedikleri için bir an önce çalışmaya başlamaları gerekiyormuş. Roiland Harmon’a “Şimdi başlamazsak daha üç ay başlayamayız. Gel şimdi altı saatte falan yazalım bitsin.” demiş. İşte dizinin pilot bölümü böylece bir çırpıda ortaya çıkmış.

Morty de aynı kişi tarafından seslendiriliyor:

Dizinin yaratılarından Justin Roiland, hem Rick’i hem de utangaç torunu Morty Smith’i seslendiriyor.

Dizi aslında izlediğimizden de kısa olacakmış

Biz Türk dizilerinin uzunluğundan ötürü alışkınız gerçi ama… Roiland başlangıçta diziyi her bir bölüm 11 dakika olacak şekilde yapmak istemiş. Ancak yayınlanacağı kanal Adult Swim yarım saatlik bölümler talep edince kararını değiştirmek zorunda kalmış.

Dizinin jeneriğinde birtakım esinlenmeler var

Rick and Morty’nin ikonikleşen giriş ve tema müziği Doctor Who ve Tintin’in karışımı olan bir parodi şeklinde.

Roiland’ın doğallık adına denemediği kalmamış!

Rick dizide genelde sarhoş olduğu için Roiland daha gerçekçi olabilmek için Rick’in diyaloglarını çekmeden önce sarhoş olmayı denemiş. Ancak umduğu gibi gitmemiş ve neredeyse hiçbir şey kaydedememiş.

Rick’in kızı Beth’in sesi tanıdık geliyor mu?

Rick’in kızı Beth’i Scrubs’da Elliot, How I Met Your Mother’da Stella’yı (Ted’in eski sevgililerinden biri) canlandıran Sarah Chalke seslendiriyor.

Rick’in arabalı sahnelerine daha bir dikkatli bakın

Bu pek iyi bir örnek değil tabii ama… Arabalı sahnelerde diğer tüm karakterler emniyet kemeri takarken Rick hiçbir zaman kemer takmaz.

Rick herhangi bir araçtayken gelen seslere dikkat edin

Dizide ne zaman Rick’i kapısı açık bir aracın içinde görsek boş alkol kutuları ve şişelerinin tıkırtısını ya da dışarı taştığını görürüz.

Bir de Breaking Bad göndermesi var

Rick’in ‘bitch’ kelimesini söyleme şekli Breaking Bad’deki Jesse Pinkman’dan geliyor. Jesse karakteriyle özdeşleşmiş efsanelerden biridir bu.

Bölümlerin isminde genelde Rick kelimesi geçer

Bölümlerde genelde Rick ismiyle kelime oyunları sıkça yapılıyor. Mesela “Close Rick-counters of the Rick Kind”, “A Rickle in Time”, “The Rickshank Rickdemption”. Sayılarla konuşmak gerekirse, 31 bölüm isminden 16’sında Rick’li kelime oyunları yapılmış.

Rick’in soyadını sadece bir kez gördük

Rick’in soyadı Sanchez’i sadece ikinci sezondaki Big Trouble In Little Sanchez adlı bölümün adında gördük.

Az daha Walter White da dizide olacakmış

Dizinin ilk aşamalarında Breaking Bad’in meşhur efsanelerinden Bryan Cranston (Walter White), ile Jerry’yi seslendirmesi için seçmeler yapılmış.

Dizinin bir bölümü televizyondan önce Instagram’da yayınlanmış

Rick and Morty’nin 1. sezon 8. bölümü olan Rixty Minutes, Adult Swim tv kanalından yayınlanmadan önce Instagram’da 15 saniyelik 109 video şeklinde paylaşılmış.

Mr. Poopybutthole için tüm introlar değiştirilmiş

Mr. Poopybutthole karakterini gördüğümüz ilk bölüm Total Rickall (2. sezon 4. bölüm) olmasına rağmen yapımcılar, her bir bölümün jeneriğini düzenleyerek sanki Mr. Poopybutthole hep dizideymiş gibi göstermek istemiş.

Rick ve Morty Simpsonlar’a konuk olmuştu:

Simpsonlar’ın 26 sezonunun son bölümünde Rick ve Morty dizinin jeneriğindeki koltuğa oturma sahnesinde Simpsonlar’a konuk oluyor.

Hayranlar toplanıp kanala mektup yazmış

2016 yılında dizinin sıkı takipçileri Rick and Morty’nin yayınlandığı Adult Swim kanalına bir mektup yazmış. Mektupta Rick and Morty’nin uzun metrajlı filmine yeşil ışık yapılmasını talep etmişler. Ancak gidişata bakılırsa Rick and Morty’nin filmini izleyemeden göçüp gideceğiz…

