Adult Swim, bugün paylaştığı iki dakikalık fragmanla birlikte Rick and Morty'nin beklenen beşinci sezonunun yayın tarihini sonunda açıkladı. Popüler dizi, 20 Haziran "Rick and Morty Günü"nde yayınlanacak.

2013 yılında yayınlanmaya başlamasına rağmen sevilen çoğu yapım gibi her yeni sezonu için fazlasıyla beklediğimiz Rick and Morty, yeni sezonuyla ne zaman karşımıza çıkacağını sonunda gösterdi. Adult Swim, popüler yapımın beşinci sezonunun yayınlanacağı tarihi bugün paylaştığı fragmanla birlikte duyurdu.

Paylaşılan fragmanda Rick ve Morty'nin yeni sezonda hangi maceralara adım atacaklarına dair ufak tefek ipuçları da aldık. Yine bambaşka evrenlere geçiş yapacak olan ikili, yine bambaşka ve yaratıcı konseptlerle eğlenceli aksiyonlara girişecek. Ayrıca yeni sezonun bir kısmında gördüğümüz kadarıyla Morty'nin ebeveynleri de bu maceralara katılacak. Tabii bu, paralel bir evren de olabilir.

Yeni sezonda bizleri neler bekliyor?

Bundan yaklaşık 8 ay önce Adult Swim, yeni sezon için hazırladıkları taslaklardan oluşan bir iki dakikalık bir video paylaşmıştı. Serinin taslak çizimleriyle oluşturulan bu videosunda ikilinin hırpalandıkları bir dünyadan kendi gezegenlerine geri dönmeye çalıştıklarını, bir noktada da Morty'nin uzun süredir peşinden koştuğu Jessica'yı aradığını ve ona duygularını açıkladığını görmüştük.

Rick and Morty'nin doğasını göz önüne alacak olursak elbette gördüğümüz tüm şeylerin aslında farklı bir evrende geçmiş olabileceğini de düşünmeliyiz. Yani kısaca açıklamak gerekirse yeni sezondan tam olarak nasıl bir hikâye beklediğimiz bilmiyoruz, ancak bu sezonun da önceki sezonlar gibi eğlenceli olacağına dair şüphemiz yok.

Rick and Morty'nin beşinci sezonu, 20 Haziran günü Adult Swim'de yayınlanmaya başlayacak. Ünlü kanal, bu tarihi de resmi 'Rick and Morty Günü' ilan etti ve bu tarihte "ön gösterimler, kamera arkası görüntüler, TV'de, dijital ve sosyal ortamlarda özel sürprizlerle dünya dışı kutlama" yapacağını açıkladı.

Rick and Morty 5. sezon fragmanı: