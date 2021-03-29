Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi'nin hikayesine odaklanacak yeni Star Wars dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Star Wars evreni özellikle son birkaç yıldır yeni diziler ve filmler ile büyümeye devam ediyor. Farklı karakterlere odaklanarak bu geniş evrenden farklı hikayeler anlatan yapımlar arasında şimdi de Obi-Wan Kenobi dizisi katılıyor.

Disney+'da izleyiciler ile buluşacak olan yeni dizi, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith'ten 10 yıl sonrasını konu edinecek ve dizide en büyük yenilgisinden 10 yıl sonra Obi-Wan Kenobi'nin hikayesini izleyeceğiz.

Oyuncular belli oldu:

Bugün gelen bir haberle önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacağı haberini aldığımız dizinin oyuncuları da belli oldu. Dizide Obi-Wan Kenobi rolünde Ewan McGregor‘ı göreceğiz ve Anakin Skywalker rolüne ise Hayden Christensen hayat verecek. Bu ikiliye yapımda Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell ve Benny Safdie eşlik edecek.

Yapımcılığını Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor ve serinin aynı zamanda senaristi olan Joby Harold'ın üstlendiği Obi-Wan Kenobi dizisi, ilk olarak altı bölüm olarak duyurulmuş olsa da alınan yeni bir kararla dört bölüm olarak karşımıza çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise The Mandalorian'ın ilk sezonunda da iki bölüm yönetmenlik yapan Deborah Chow oturacak.

Serinin çekim tarihi ve oyuncu kadrosu ile birlikte ilk bakış detayları sunulmuş olsa da izleyici ile ne zaman buluşacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış durumda değil.