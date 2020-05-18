Son dönemin en sevilen çizgi dizilerinden Rick and Morty’de Beth Smith karakterini seslendiren Kanadalı aktris Sarah Chalke, izleyicilerin beşinci sezon için bir süre beklemeleri gerekebileceğini söyledi.

Çılgın bir bilim insanı ve torununun yaşadığı bilim kurgu maceralarını konu alan Rick and Morty, 10 bölümlük 4. sezonunun ikinci kısmı için 3 Mayıs’ta geri dönmüştü. ABD’de Adult Swim kanalında yayınlanan ünlü çizgi dizide Morty’nin annesi Beth Smith karakterini seslendiren Sarah Chalke, beşinci sezona dair önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşik Krallık merkezli Digital Spy adlı internet sitesine bir röportaj veren Kanadalı oyuncu, beşinci sezon bölümlerindeki kayıt işleminin şu anda beklemede olduğunu söyledi. Gelecek sezonunun senaryosunun yazılmaya devam ettiğini ve henüz okumadıklarını belirten Chalke, diyalogların uygun ses kalitesinde kayda alınmasını sağlamak için gerekli mini kayıt stüdyosunu kurmanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti.

Rick and Morty'nin beşinci sezonu için tahmin edilenden daha fazla bekleyebiliriz

Chalke’nin açıklamaları, izleyicilerin Rick and Morty’nin beşinci sezonu için biraz daha beklemek durumunda kalacaklarını gösteriyor. Koronavirüs salgını pek çok film ve dizinin, prodüksiyon çalışmalarını durdurmasına neden olmuştu. Rick and Morty bir çizgi dizi olduğu için fiziksel bir set gerektirmiyor, ancak yine de çizim aşamaları, kurgu ve seslendirmeler ekibin bir arada olmasını gerektiriyor.

Yukarıda da söylediğim gibi sevilen animasyon serisinin dördüncü sezonundaki yeni bölümleri 3 Mayıs’tan bu yana her zaman olduğu gibi Adult Swim kanalında yayınlanıyor. Dizinin beklenmedik bir hızla geri dönmesi, pek çok izleyiciyi şaşırtmıştı. Bu arada dördüncü sezondaki kalan bölümlerin önümüzdeki ay Netflix kütüphanesine geleceğini de söyleyelim. Rick and Morty'nin beşinci sezonuna dair yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.