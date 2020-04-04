Rick and Morty'nin Yazarı, Ant-Man 3'e Transfer Oldu

Marvel Sinematik Evreni’nde kendisine ait iki filmi bulunan Ant-Man için üçüncü film de yolda gözüküyor. Ayrıca yeni filmin kamera arkasıyla ilgili bazı heyecan verici yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Marvel Sinematik Evreni’nde her iki filmiyle de hayranlarını memnun etmeyi başaran Ant-Man’in üçüncü filmiyle ilgili uzun süredir çeşitli söylentiler bulunuyordu. Ortaya atılan yeni bir iddia ise hem Marvel hem de Ant-Man hayranlarını oldukça heyecanlandıracak cinsten.

Hollywood Reporter’da yer alan bir habere göre Rick and Morty’nin yazarı ve ortak yapımcılarından Jeff Loveness, Ant-Man 3’ün senaryosunu kaleme alacak. Hatta Loveness’ın, Ant-Man’in devam filminin senaryosunu kaleme almaya başladığı iddia edildi.

Ant-Man 3

IGN’de yer alan habere göre Loveness, daha çok komedi işleriyle bilinse de Marvel evrenine de uzak bir isim değil. Loveness, daha önce çizgi romandan uyarlanan Spider-Man, Groot ve Captain America gibi karakterler için de çalışmıştı.

Marvel Sinematik Evreni’ne nispeten geç katılan karakterlerden bir tanesi olan Ant-Man’in üçüncü filminin gelip gelmeyeceğiyle ilgili çeşitli söylentiler bulunuyordu. Yeni filmle ilgili haberler, ünlü aktör Michael Douglas’ın 2021 yılında filmin çekimleri başladığında Dr. Hank Pym rolünü tekrar canlandıracağını söylemesiyle başlamıştı.

Ayrıca Ant-Man’e can veren aktör Paul Rudd, yeni devam filmiyle ilgili sorulan sorulara ilk başlarda hayranların yardımı olmazsa üçüncü filmin gelemeyeceği minvalinde cevaplar vermişti. Görünüşe göre hayranların baskıları işe yaramış.

Ertelenen Marvel filmleri

Sizlere daha önce aktardığımız bir haberimizde 7 Marvel filminin vizyon tarihlerinin ileri bir tarihe ötelendiğinden bahsetmiştik. Disney, koronavirüs sebebiyle filmlerin vizyon tarihini 3 -4 ay ileri atmıştı.

Ertelenen tarihler sonrasında vizyona en erken girecek olan Black Widow filminin gösterim tarihi 6 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Eğer ki salgının hızı azalmazsa vizyon tarihlerinde yine bir değişikliğe gidilebilir.