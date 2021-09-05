Warner Bros.'un anime ve aksiyon dizilerinden sorumlu yöneticisi Jason DeMarco, Rick and Morty'nin yeni fragmanında az kalsın Daniel Radcliffe'in yer alacağını açıkladı. DeMarco, dizinin büyük bir hayranı olan Radcliffe'nin teklifi 'akıllıca' reddettiğini ifade etti.

Bilindiği üzere dün çok sevilen Rick and Morty dizisinin 5. Sezonuna ait bir fragman yayımlandı. Hayranları heyecanlandıran fragmanın en dikkat çekici tarafı dizi animasyon tabanlı olmasına rağmen fragmanda gerçek oyunculara yer verilmiş olmasıydı.

Warner Bros.'un anime ve aksiyon dizilerinden sorumlu yöneticisi Jason DeMarco, Rick and Morty'nin bahsi geçen fragmanda az kalsın Daniel Radcliffe'in yer alacağını açıkladı. 14 saniyelik videoda Christopher Lloyd ve Jaeden Martell'in, muhteşem ikilinin C-132 versiyonu olarak yeşil portaldan çıktıkları görülüyor.

'Cristopher Lloyd'un fragmanda yer alması heyecan verici':

Screen Rant'in haberine göre, animasyon dizinin ardındaki yaratıcı ekibi Twitter'da yaptığı paylaşımla kutlayan DeMarco, Geleceğe Dönüş (Back to the Future) serisinin yıldızı Lloyd'un projede yer almasından büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Bununla birlikte DeMarco, Daniel Radcliffe'in dizinin "büyük bir hayranı" olduğunu ve fragmanda Morty'yi onun canlandırmasını istediğini açıklasa da Radcliffe'nin teklifi akıllıca bir şekilde reddettiğini şöyle ifade etti: "Radcliffe bizi bilgece geri çevirdi. Akıllı adam. Kâğıt üstünde kulağa hoş gelen ama hiç de işe yaramayacak bir fikirdi."

Dizinin 5. sezon finali yaklaşırken paylaşılan tanıtım videosu hayranları epey heyecanlandırmış durumda. NME'nin haberine göre, videoda gerçek oyuncular bulunsa da sahnelerde veya bölümlerde gerçek oyunculara yer verilip verilmeyeceği henüz belli değil.