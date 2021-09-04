Rick and Morty dizisinden yeni bir fragman yayınlandı. Ancak bu fragmanın özelliği bu kez karakterlerimiz Rick ve Morty’yi kanlı canlı görmemiz.

Bütün dünyada sevilen ve her bölümü merakla beklenen Rick and Morty çizgi dizisi 2013’ün son günlerinde ilk kez hayatımıza girmişti. Aradan geçen onca zamanın ardından pek çok insan hâlâ bu diziyi gelmiş geçmiş en iyi animasyon/çizgi dizilerin arasında gösteriyor.

Rick and Morty’nin bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefleyen dizinin yapımcısı Adult Swim ise sürekli olarak diziye yenilikler katıyor. Popüler diziyle ilgili yeni bir video yayınlanan Adult Swim, bu sefer hayranlarına oldukça şaşırtmayı başardı.

İşte Adult Swim’in yayınladığı o video

Rick ve Morty’i kanlı canlı gören izleyiciler birçoğu bunun ne hakkında olduğunu anlamakta güçlük çekti. Yayınlanan videoyla birlikte hiçbir açıklama yapmayan Adult Swim, videonun başlığına sadece C-132 yazdı. Pek çok hayran bunun Rick ve Morty’nin yeni maceralarının anlatılacağı bir film olacağını düşünse de bu fragman aslında bambaşka bir şey de olabilir.

Adult Swim genellikle sevenlerine yaptığı şakalarla bilinen bir firma olduğu için bunun da bir şaka olma ihtimali pek tabii ki var. Fakat aynı zamanda dizinin 5. sezonunun da finale doğru adım adım ilerlediğini düşünürsek, yayınlanan videonun 5. sezon final bölümüne ait olma ihtimali de var. Hatta bu fragman, önümüzdeki günlerde duyurulacak yeni bir Rick and Morty mini dizisinin ön duyurusu bile olabilir.

Tabii ki bunların hepsi bir teori olduğu için fragmanın gerçekte hangi amaçla yayınlandığını kimse bilmiyor. Adult Swim’den resmi bir açıklama gelene dek hayranlar video hakkında teoriler üretmeye devam edecek gibi duruyor.

Yayınlanan videoda Rick’i canlandıran kişinin Geleceğe Dönüş filminde Dr. Emmet Brown’ı canlandıran Christopher Lloyd olması da pek çok bilim kurgu hayranını gülümseten bir detay oldu.