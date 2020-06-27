Twitch, Dr DisRespect'in Hesabını Süresiz Banladı

Twitch, platformun en popüler yayıncılarından Dr DisRespect'in hesabını süresiz olarak banladı. Yayıncının neden banlandığına dair resmi bir açıklama bulunmasa da yaşanan son gelişmelerden sonra sebebin taciz suçlamaları olabileceği düşünülüyor.

Twitch, geçtiğimiz hafta boyunca pek çok yayıncısına dair cinsel istismar suçlamaları yapıldıktan sonra harekete geçmiş ve pek çok yayıncıyı banlamıştı. Yapılan açıklamalarda, bu hesapların kalıcı olarak banlandığı belirtilmiş ve yayıncıların yeniden platforma dönemeyeceği açıklanmıştı. Tam da bu gelişmelerin ardından Twitch hesabı banlanan bir diğer isim, platformun en popüler ve olaylı yayıncılarından Dr DisRespect oldu. Twitch’de 4,5 milyon, YouTube’da ise 1,6 milyon takipçisi olan Dr DisRespect, bu yüksek takipçi ve izlenme oranlarına rağmen aslında oldukça olaylı bir yayıncı.

Geçtiğimiz yıl E3 yayını sırasında kalabalık bir tuvalete giren ve yayınına orada devam eden Dr DisRespect, platformdan ilk olarak bu olay sonrasında banlanmıştı ancak bu durum oldukça kısa sürdü. Yayıncıya verilen ban süresinin kısa olması, o dönemde de tepki çekmişti ancak Twitch’in en çok izlenen yayıncılarından birini uzun süre platformdan uzaklaştırmak istememesi çok da şaşırtıcı değil.

Dr DisRespect, Platformun Tepki Çeken Yayıncılarından Biri

Fakat Dr DisRespect’in genel olarak olaylı bir yayıncı olduğunu söylemek mümkün. Yayıncıya gelen en büyük eleştirilerden biri ise yayınlarında ırkçı söylemlere bir şaka unsuru olarak da olsa yer vermesi ve bu söylemleri normalleştirmesi olmuştu. Gelen son banlanma haberinde, durumun ne kadar süreceğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Aynı zamanda bu hafta yaşanan diğer banlanma olaylarında olduğu gibi net bir sebep de gösterilmiş değil. Akıllara ilk gelen ise diğer yayıncılarla başlayan ve istismar suçlamalarına dayanan banlamaların devamı niteliğinde bir hamle olabileceği.

Tabii ki Twitch’in bu konudaki tüm şikayetlerin titizlikle değerlendirileceğine dair verdiği söz de göz önüne alındığında, Dr DisRespect’in Twitch’e tekrar geri dönememe ihtimali de oluşuyor ancak platformun bu türden bir hamleye kalkışıp kalkışmayacağı merak konusu.

Twitch, istismar konusu gündeme geldiğinden beri şu ana kadar bu sebebi gerekçe göstererek 5 yayıncıyı platformdan kalıcı olarak uzaklaştırdı. Bu yayıncıların IamSp00n, Wolv21, BlessRNG, DreadedCone ve WarwitchTV olduğu açıklanmış ve yayıncılardan bazıları haklarında ortaya atılan suçlamaları kabul etmişti. Hakkında şikayetler bulunan pek çok yayıncı daha olduğu biliniyor ve Twitch’in önümüzdeki günlerde daha fazla yayıncısını banlamak durumunda kalacağı düşünülüyor.