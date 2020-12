Riot Games, Yeni Bir MMO Oyunu Geliştiriyor

Riot Games'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket yöneticilerinden Greg Street'in açıklamalarına göre bu gizemli oyun, MMO türünde karşımıza çıkacak. Oyunla ilgili hiçbir detay, şu an için bilinmiyor.

2013 yılında piyasaya sürüldüğü günden beri milyonlarca oyunseveri peşinden sürükleyen League of Legends'ın sahip olduğu evren, yeni bir oyunla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira şirket yöneticilerinden biri olan Greg Street, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Riot Games'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

Street, konuyla ilgili açıklamalarında üzerinde çalıştıkları yeni oyunla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu oyunun Riot hayranları tarafından çok istendiğini ifade eden Street, takipçisinden gelecek oyunun türüyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Street'in açıklamarına göre yeni oyun MMO, yani "devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun" türünde karşımıza çıkacak.

Riot Games'in üzerinde çalıştığı yeni oyunun ne zaman çıkacağı, şu an için bilinmiyor. Ancak bu oyun çok büyük bir ihtimalle League of Legends evrenini MMO'ya taşıyacak. Oyunun neler sunacağı, en az League of Legeds kadar popüler olup olmayacağı, Valorant gibi iyi bir çıkış yakalayıp yakalayamayacağını ise zaman gösterecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.