League of Legends: Wild Rift, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Riot Games’in 10 yılı aşkın süredir dünya çapında büyük bir marka haline getirdiği MOBA oyunu League of Legends’ın heyecanı Wild Rift ile mobile geldi. Android ve iOS için yayınlanan oyun hakkındaki ilk detayları sizler için derledik.

League of Legends oyuncuları için tarihi bir gündeyiz çünkü oyunun mobil cihazlara göre yeniden tasarlanan versiyonu Wild Rift, bugün Android ve iOS (iPhone) için yayınlandı. Mobil oyuncuların en az bilgisayarlardaki kadar üst düzey bir MOBA deneyimi yaşamaları için özelleştirilen oyun, LoL’den alışık olduğumuz temel dinamiklerini koruyacak bir sürüm ile çıkışını gerçekleştirdi.

LoL’den de tanıdığımız 50 şampiyon ile birlikte gelen Wild Rift, oyun içi tüm detayları ile tamamen Türkçe. Riot Games’ten aldığımız bilgilere göre Wild Rift için bugüne kadar 73 farklı ses sanatçısı ile çalışıldı. Önümüzdeki 3 ay içerisinde gelecek tüm güncellemelerdeki içeriklerin bile Türkçe dil yamaları hazır durumda.

League of Legends: Wild Rift neler sunuyor?

10. seviyeden sonra dereceli karşılaşmalar açılıyor,

Başlangıçta 50 şampiyon var ancak zamanla yenileri eklenecek,

Dokunmatik ekranlara özel yeni nesil kontroller,

Tamamen Türkçe arayüz ve dublaj,

Özünü kaybetmeden yeniden tasarlanan harita,

Bilgisayar sürümüne kıyasla daha kısa oyun süresi,

Uzun mesafeli ultilerin takibi için ekran içinde ekran görünümü,

Kostümler, pozlar, ifadeler, vadi amblemleri, simgeler ve süsler olmak üzere 6 kategoride çeşitli içerikler,

Günlük ödül sistemi.

Sistem dostu olarak tasarlanan Wild Rift, Riot Games yetkilerinden aldığımız bilgilere göre yüksek performanslı telefon ya da tabletlerde 60 FPS’ye kadar tazeleme hızı sunuyor. Ayrıca düşük performanslı mobil cihazlar için de optimize edildiğinden dolayı kasma ve donma sorunlarının önüne geçilmiş oluyor.

Diğer taraftan Riot Games yetkililerine göre oyunun dokunmatik ekranlara özel tasarlanan kontrolleri için yapılan geri dönüşler oldukça olumlu seviyede. Mobil oyuncular için baştan yaratılan oyun Wild Rift, hem sadece eğlence arayan hem de profesyonel oyunculara hitap ediyor.

League of Legends: Wild Rift'i Android ya da iPhone (iOS)'a aşağıdan indirebilirsiniz: